La musique composée par l'un de ses fans

Gauvain Sers chante "En quarantaine", un titre écrit par lui et composé par ses fans - © NICOLAS TUCAT - AFP

Ce texte, Gauvain Sers l'a ensuite posté sur ses réseaux. Et surprise, le chanteur et guitariste se réveille le lendemain et des fans avaient posté des vidéos d'eux-mêmes en train de chanter ce texte, ils avaient inventé une mélodie. "C'est là que j'ai eu l'idée de proposer aux quatre coins de la France et pourquoi pas en Belgique que des gens m'envoient leur mélodie et qu'ensuite cela pouvait devenir une chanson collaborative. C'est ce qu'il s'est passé, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et on a reçu plus de 400 musiques, de gens très différents : des piano voix, des chansons festives, des chansons de gens qui avaient 16 ans et puis des grands-pères et grands-mères. C'était vraiment touchant de les entendre chanter mes mots" raconte-t-il.

L'artiste a finalement sélectionné une mélodie pour laquelle il a eu un coup de cœur, celle d'Emmanuel Senard. Il résume ce voyage musical malgré le confinement : "Elle a été écrite à paris, composée en Vendée, elle a été mixée en Normandie".

Gauvain Sers nous en interprète un extrait ce matin. L'artiste s'était par ailleurs déjà produit en live pour VivaCité il y a plusieurs mois avec Ton jean bleu.