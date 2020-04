Foot féminin : Jo Love, consacre son temps à la lutte contre le coronavirus…

Mais là, elle consacre son temps à la fabrication de gel hydroalcoolique , pour les soignants. Elle travaille dans un laboratoire , avec 2 autres personnes, et il insiste sur le fait que ce travail en équipe, c’est ce qui lui plaît aussi, quand elle est sur un terrain de football. Et elle espère y retourner très vite.

On ne parle pas beaucoup de football féminin, en ce moment…

On en parle même pas du tout. On entend des joueurs, expliquer leur confinement. On se demande quand les championnats vont reprendre, mais toujours en parlant des championnats masculins.

L’Euro 2020 (pour les messieurs) a été reporté à l’année prochaine, au moment de l’Euro féminin. Quelques jours plus tard, les organisateurs de l’Euro féminin, prévu en Angleterre, ont annoncé que leur compétition était donc reportée en 2022. Puis l’UEFA a répondu que ce n’était pas encore officiel. Ça, c’était il y a 3 semaines, et depuis, on n’a plus aucune nouvelle. On ne sait absolument pas quand ce championnat d’Europe féminin aura lieu. Ce n’est qu’un exemple, qui montre que le football féminin est totalement oublié.

Et la FIFPRO s’en inquiète beaucoup. La FIFPRO, c’est le syndicat mondial des joueurs professionnels. Et des joueuses professionnelles. Il souligne que le football féminin pourrait être le grand perdant de la crise que le monde du sport traverse en ce moment, et de la crise économique qui va suivre.

Même sans jouer, Messi ou Ronaldo restent ce qu’ils sont. Leur valeur ne chute pas, leur image ne change pas. Pour les femmes, c’est différent. Elles gagnent beaucoup moins d’argent, elles sont loin d’être toutes professionnelles. Elles arrivent à peine sur la scène médiatique, depuis quelques années. Et quand on parle d’elles, c’est à l’occasion de matches en équipes nationales, et beaucoup moins en club. Or, il n’y a pas de matches internationaux, les Jeux Olympiques sont reportés, et on ne sait pas quand aura lieu l’Euro.

Après la crise du coronavirus, des clubs de football vont avoir des soucis d’argent. Vont-ils tous garder leur section féminine, pour ceux qui en avaient. Les sponsors, qui vont subir la crise économique, vont-ils investir dans le football féminin ?

Le football féminin comptait de plus en plus, avant la pandémie. Mais tout cela risque maintenant d’être remis en question.