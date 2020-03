En période de confinement : on fait aussi son "Cinéma"

Ce mercredi, c’est Christophe Bourdon qui dresse un regard décalé et plein d'humour sur la presse dans "Le 6-9 ensemble ". Le mercredi c'est normalement le jour des sorties ciné. Mais comme tous les cinémas sont fermés pour le moment, certains ont trouvé des solutions pour se faire leur petite séance chez eux. Et c'est ainsi que le site de France Bleu a repéré cette chouette initiative d'un habitant d'un Lyon, Ludovic, qui a eu l'idée de projeter tous les soirs, après vingt heures, un court métrage sur le mur de son immeuble. Regardez plutôt…

Chouette initiative d'un habitant d'un Lyon - © Tous droits réservés chouette initiative d'un habitant d'un Lyon - © Tous droits réservés chouette initiative d'un habitant d'un Lyon - © Tous droits réservés C'est en fait une petite cour intérieure entourée de cinq six immeubles, avec une quarantaine d'appartements. Et tous les soirs, Ludovic sort son retroprojecteur et passe des courts métrages de 7-8 minutes sur un grande façade blanche. Et il explique que s'il ne passe pas de longs métrages, c'est pour éviter que les gens ne prennent froid au bon d'un moment, et ne restent pas trop longtemps à leur fenêtre.



Alors, selon les sources de Christophe Bourdon, les Frères Dardenne ont voulu faire la même chose en projetant leurs films sur un mur à Seraing. Mais comme tous leurs films se passent à Seraing, eh bien les habitants n'ont pas vu la différence, ironise le chroniqueur !

Cela dit, les salles de cinéma sont à l'arrêt, mais les tournages de films aussi, avec des conséquences parfois surprenantes. Et c'est le site de la RTBF qui nous en parle. Un film avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche devait se tourner à Paris, sur la Butte Montmartre. Un film qui se passe durant l'occupation, en 1942 qui raconte l'histoire d'un bijoutier juif qui doit se réfugier dans sa cave pour échapper aux Allemands, et qui décide de confier sa boutique à une autre personne. Sauf que le tournage a dû s'arrêter à cause de l'épidémie, que l'équipe a replié bagage... Mais qu'ils ont laissé le décor en place. Regardez...

Depuis le confinement, un décor de cinéma fige un coin de Paris sous l'occupation nazie - © Tous droits réservés

Désormais, tous les habitants du quartier qui passent par là voient tous les jours des façades de boutiques des années 40, comme une cordonnerie, mais aussi des affiches de propagande nazi et du gouvernement de Vichy.



Christophe Bourdon s'amuse : "Imaginez quelqu'un qui n'a plus osé sortir de chez lui depuis le confinement, qui passe enfin la tête dehors quand ce sera fini, et qui voit ça. Il va se dire 'Eh mince, les Allemands en ont profité pour revenir'"

A défaut de pouvoir aller au cinéma, on peut aussi se faire ses propres films chez soi comme ce papa à Alençon, Mathias Ledauphin, qui se demandait comment occuper ses trois enfants pendant le confinement. Car il en a notamment un de cinq ans, qui ne comprend pas toujours pourquoi on doit rester à la maison. Mathias a eu une très chouette idée. Il a décidé de mettre en scène les jouets de ses enfants pour en faire des photos, qui racontent des petites histoires.

C'est comme ça qu'il a par exemple accroché la figurine de Woody, le cow-boy de Toy Story, a la clôture de son jardin, pour raconter à ses enfants que Woody essaie de s'échapper durant le confinement. Puis il a fait une photo de Woody... appuyé contre le rebord de fenêtre de la maison, avec son amie la cuillère, qu'on peut voir dans Toy Story 4. Et là, c'est pour expliquer à ses enfants que finalement, Woody préfère rester à la maison, et se reposer. Enfin, Mathias Ledauphin a également utilisé les des figurines de Power Rangers, qui sont poursuivies dans l'herbe par un dinosaure, pour montrer à ses enfants le danger de sortir trop loin de chez moi. Bref, on peut dire que Mathias a trouvé une bonne méthode pour empêcher la famille Ledauphin de flipper.

En période de confinement on fait aussi son "Cinéma" - © Tous droits réservés En période de confinement on fait aussi son "Cinéma" - © Tous droits réservés En période de confinement on fait aussi son "Cinéma" - © Tous droits réservés

Et on termine avec des nouvelles d'un super héros de cinéma ! Vous vous demandez peut-être ce que Batman devient pendant le confinement. Car un nouveau film était en cours de tournage, avec Robert Pattinson, l'acteur de "Twilight". Eh bien... On a de ses nouvelles... Des Espagnols ont en effet pu filmer depuis leur balcon Batman qui passait dans leur rue, avec du papier toilette à la main. Regardez plutôt... ???? pic.twitter.com/2ay3P4aWNH — Floriana (@flonot) March 19, 2020

