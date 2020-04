En Flandre, durant le confinement "la chasse aux Ours" divertit les enfants

Ce mercredi, c’est Joyce Azar, journaliste qui dresse un regard décalé sur la presse dans "Le 6-9 ensemble". Ce matin, on s’intéresse aux citoyens flamands qui ne manquent pas de créativité en cette période de confinement. La preuve, des initiatives sont prises tous les jours, souvent pour rendre cette étrange période plus agréable.

L’une d’entre elles connaît un véritable succès. Il s’agit de la "Berenjacht’" la " Chasse aux ours ". Le principe est simple : les citoyens sont appelés à mettre à leurs fenêtres des ours en peluche, ou toutes autres sortes de doudous. Le but est de faire sortir les enfants de chez eux, et surtout d’égayer leurs balades. On le sait, les mesures imposent de rester autant que possible dans son quartier, et pour de nombreux petits, se promener dans les rues de son voisinage n’est pas très excitant. Des mamans, qui avaient de plus en plus de mal à convaincre leurs gamins de sortir prendre l’air ont ainsi eu cette chouette idée. Désormais, chaque balade se transforme pour de nombreux enfants en une mission : chasser un maximum d’oursons.

L’initiative lancée sur Facebook a très rapidement été adoptée aux quatre coins de la Flandre.

Ce qui est assez formidable, c’est qu’elle finit vraiment par unir les habitants d’un quartier. Le long des balades, des enfants se croisent de loin et se racontent combien de peluches ils ont réussi à trouver. Les gens se font des signes depuis leurs fenêtres. Tout ça crée une ambiance assez chaleureuse.

Et pour que tout le monde puisse y participer, certaines communes ont traduit les règles du jeu en 10 langues différentes. Ça va du portugais au turc, en passant par le russe et le pachtoune. Les informations peuvent être Imprimées sur des affiches qu’on peut placarder, qui reprennent aussi dans les différentes langues les 3 règles principales pour limiter la propagation du coronavirus : se laver les mains, garder ses distances, et ne contacter les vieilles personnes que par téléphone ou internet.

Et les parents dans tout ça me direz-vous, ils chassent les ours aussi ?

La plupart semblent en tout cas ravis de voir leurs enfants s’amuser.

Mais pour que les parents puissent également en profiter, une autre idée a été lancée dans la foulée de la chasse aux ours : la chasse aux recettes de cuisine. L’association Curieus’a ainsi préparée des fiches que chacun peut compléter avec les ingrédients et tous les conseils pour préparer un plat. Ces fiches sont également collées aux fenêtres pour que les passants puissent les voir. De quoi inspirer les adultes qui se retrouvent désormais à parfois devoir préparer deux repas par jour.

Enfin, pour celles et ceux qui ne peuvent pas bouger de chez eux, ou qui s’ennuient à la maison, vous avez repéré une page Facebook assez particulière.

C’est celle de l’historien et recteur de l’Université d’Anvers, Herman Van Goethem qui, face à l’impossibilité actuelle de voyager, a lancé ce qu’il appelle une agence de voyages virtuelle baptisée " Reizen Corona " (ou Voyage Corona).

Il nous plonge ainsi dans le temps, à Anvers, durant la seconde moitié du 19e siècle. Chaque jour, l’historien publie d’anciennes photos qui proviennent de sa collection privée… Herman Van Goethem, qui est passionné par le 19e siècle, en possède pas moins de 10.000. Il a donc décidé de les partager avec le public. Le périple débute en 1858, époque où la très belle Gare d’Anvers n’était qu’encore qu’une sorte de chalet suisse en bois.

Au fil des jours, le recteur de l’université nous embarque dans différents quartiers, connus et moins connus, de la métropole, tout en nous racontant l’histoire et le contexte de ces photos. On découvre par exemple que les " Leien ", ces grands boulevards qui traversent la ville d’Anvers, ont à l’époque expressément été conçus sur une importante largeur pour endiguer les épidémies, et notamment le choléra. Bref, on apprend plein de choses sur la page Facebook d’Herman Van Goethem, qui en échange ne nous demande qu’une chose : en profiter, nous évader, et exprimer des oh et des ah tels des enfants devant un feu d’artifice…

"Et si jamais le confinement perdure plus longtemps que prévu, il nous promet des visites de Gand, Malines et Ostende, pour de nouveaux Corona Voyages."