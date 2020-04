Cindya Izzarelli nous fait l'Éloge de la lenteur, dans la séquence Que lire, que voir, que faire du 6-9 ensemble ce 29 avril, un livre paru en 2004 dont les questions se posent encore dans la période unique que le monde vit en 2020. Cindya Izzarelli vous invite à lire un ouvrage qui est encore plus d'actualité avec la crise sanitaire que connaît le monde en 2020. Elle explique : "La vitesse c'est un thème récurrent ces dernières années : la société, l'économie, les progrès, les transports. On s'en rend plus que jamais compte ces dernières semaines avec cette mise à l'arrêt forcée". Ce livre, c'est Éloge de la lenteur, de Carl Honoré, sorti en 2004, un véritable best-seller puisqu'il a été traduit dans une vingtaine de langues et est désormais réédité au format poche aux éditions Marabout, et dont le texte est disponible pour 3€.

Retrouver l'essentiel "Éloge de la lenteur", l'essai à lire pour repenser et ralentir notre train de vie - © Tous droits réservés Pourquoi faut-il lire ce livre en particulier ? Selon Cindya Izzarelli, "même si le confinement n'est pas toujours propice à une réflexion, on a tous quand même récupéré une somme de temps et on s'est demandé ce que l'on devait en faire et comment l'employer". L'Éloge de la lenteur vous donnera justement "une compétence supplémentaire précieuse quand la vie reprendra son rythme habituel", en vous incitant à vous concentrer sur l'essentiel de votre vie. En effet, en 2004, Carl Honoré posait cette question dans cet ouvrage : Si on apprenait à ralentir, à profiter et à faire la différence entre l'essentiel et le superflu, si on apprenait à retrouver notre 'tortue intérieure' ? Par ailleurs, ce livre est intéressant selon la chroniqueuse car "il n'est pas un produit de philosophie ni de médecine, même s'il emprunte plusieurs disciplines. C'est un essai, un témoignage à la première personne". Carl Honoré est un journaliste et écrivain canadien vivant à Londres. "Il est l'archétype de l'homme pressé, chaque minute doit être optimisée" précise-t-elle au sujet de l'auteur.

Ralentir le monde "Éloge de la lenteur", l'essai à lire pour repenser et ralentir notre train de vie - © Tous droits réservés Carl Honoré entame ce livre avec un problème. Il est un homme surchargé par le travail et son "fils de deux ans adore les histoires avant d'aller au lit et veut des longues histoires". Alors qu'il est dans la file à l'aéroport de Rome, lit une nouvelle qui le comble de joie : "des chercheurs ont résumé tous les contes de fée en histoires de 60 secondes pour permettre aux parents pressé d'expédier le rituel du coucher". Sur le moment Carl accueille cette information comme une bonne nouvelle mais il a rapidement un déclic : "Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?" Cindya Izzarelli relate ainsi son cheminement : "C'est à ce moment qu'il décide d'enquêter sur comment ralentir sa vie et c'est le début d'une longue recherche sur comment le culte de la vitesse abîme nos vie et notre société. Il part à la rencontre de tous les pionniers qui au début des années 2000 prônent le ralentissement. Il part en Autriche à la Conférence annuelle pour la décélération du monde, une petite société qui invite les individus à arrêter de se dépêcher pour rien, et à retrouver le temps qui vous est propre. Il se rend en Italie pour interviewer Carlo Petrini le fondateur du mouvement Slow Food, une référence mondiale en terme de transition écologique. Il part au Japon voir les fondateurs du Club de la paresse, une association d'autant plus intéresse car au japon on meurt d'aller trop vite. Cela porte d'ailleurs un nom : le Karoshi, la mort par surmenage".

Épargner nos enfants "Éloge de la lenteur", l'essai à lire pour repenser et ralentir notre train de vie - © Tous droits réservés Carl Honoré, dans l'Éloge de la lenteur, aborde déjà en 2004, "tous les grands sujets qui nous préoccuperont les 15 années suivantes : le partage entre le temps de travail et les loisirs, la déconnexion, la Slow food, la circulation en ville, la sexualité aussi parce qu'à force d'être pressé on finit par négliger le plaisir charnel et érotique" remarque Cindya Izzarelli. L'essai se termine par un chapitre, intitulé Épargner nos enfants, sur la transmission de ce culte de la vitesse à nos enfants. Ce chapitre commence par une citation de Platon : "L'éducation la plus efficace, c'est quand l'enfant joue au milieu des belles choses", une phrase qui résume l'état d'esprit qu'on devrait inculquer à nos enfants selon la chroniqueuse. Dans ce chapitre, l'auteur raconte "pas très fier que la première phrase que son fils a apprise c'est Hurry up, dépêche toi. Le livre se termine sur un plaidoyer pour épargner les enfants et leur apprendre à ne pas se hâter sans raison et peut-être que les adultes doivent apprendre d'eux". D'après Cindya, avec le confinement, on se rend compte "que les adultes doivent se calquer sur le rythme des enfants puisque le rythme de dehors n'existe plus".

Un livre où le lecteur peut s'identifier à l'auteur "Éloge de la lenteur", l'essai à lire pour repenser et ralentir notre train de vie - © Marabout La force de ce livre selon Cindya Izzarelli, c'est qu'il est "très sincère". "Ce n'est pas du tout une méthode ou un livre moralisateur. C'est presque le témoignage, une confession donc on peut vraiment s'y retrouver. C'est écrit de façon simple et directe. C'est très bien documenté, pour ceux qui voudront pousser la lecture plus loin : il renvoie à plein de reportages, de livres, certains manuels bouddhistes" note-t-elle. Vivons alors sobrement et moins dans la précipitation ! Il est peut-être temps de réfléchir sur cette citation de Pierre Rhabi : "Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies mais d'aimer, d'admirer, et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes".