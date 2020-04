Dites adieu à votre décodeur, une simple connexion internet suffirait à l'avenir pour regarder la TV

De plus en plus de services de streaming, gratuits ou payants, sont compatibles avec une box Apple TV ou Android TV. Allez-vous enfin pouvoir vous contenter d’une connexion Internet pour regarder la télévision ? Caroline Sury nous branche sur la question.

Avez-vous intérêt à remplacer votre décodeur par une box tv ?

Dîtes adieu à votre décodeur, une simple connexion internet suffirait à l'avenir pour regarder la TV - © Tous droits réservés

C’est quoi une box TV ?

La Tv est en train d’évoluer, depuis quelques années déjà mais là de nouvelles machines arrivent – on va peut-être dire adieu à notre petite box ; ce décodeur que l’on a à la maison.

Il y a effectivement les applis TV, ce n’est pas encore très répandu mais ça bouge.

Ce sont des lecteurs multimédias qui vont vous permettre de vous téléconnecter, de brancher votre télévision à internet et grâce à cela on pourra avoir accès à du contenu vidéo même à des chaînes tv. Vous pourrez aussi louer des films et la petite différence avec les lecteurs de flux, c’est que vous pourrez aussi vous en servir comme console de jeux et également comme assistants vocaux pour gérer des choses dans la maison.

Ça coûte combien ces Apple TV et box Android TV ?

- L’Apple TV tout d’abord : ça va de 159 euros si vous voulez un modèle HD à 249 euros pour avoir de la 4K. Comme on peut faire un parallèle avec les smartphones – il y a d’autres marques qui fonctionnent sous Android TV = > c’est un petit peu moins cher mais il y a aussi un logiciel d’exploitation Android pour box tv. On démarre à 79 euros et pour le top avec de la 4K on vous bifurque sur "les bons plans de Caro" qui fait un comparatif bien nuancé avec toutes ces box tv.

Ces box permettent-elles de regarder la télévision ?

On peut regarder la TV traditionnelle que l’on regardait avec le câble avant ? Oui, toutes les chaînes Télé seront maintenues, les applis seront disponibles pour une application smartphone ou tablette mais rarement pour les box tv. Auvio par exemple avant la fin de cette année aura une version Android tv.

Pour Apple Tv ce sera opérationnel pour la fin de l’année. Be TV Go qui est la version en ligne de Be tv a déjà une version Android tv et une version Apple tv. Pareil pour Voo, le fournisseur télécom. La voomotion a déjà sa version Android tv, sa version appel tv.

Et si je prends mon Apple TV en vacances, je peux emporter mes chaînes de TV avec moi ?

Je peux aller n’importe où et mes habitudes, mes chaînes sont maintenues ! Donc oui, où que vous alliez, si vous avez VOO, vous allez sur VOO Motion et vous aurez toutes vos chaînes comme si vous étiez à la maison. Ça veut dire aussi que si vous voulez un second décodeur à la maison, il n’est pas forcé de prendre le décodeur de voo, ça peut être une Apple tv.