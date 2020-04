Gilles Goetghebuer, chroniqueur sport, a dressé deux liens étonnants entre le sport et le coronavirus dans Le 6-9 ensemble ce 16 avril. Le ver marin est à la fois utilisé pour lutter contre le covid-19 et comme produit dopant et le gène ACE expliquerait pourquoi l'Ouest est plus touché par le virus.

Gilles Goetghebuer, chroniqueur sport, a dressé deux liens étonnants entre le sport et le coronavirus dans Le 6-9 ensemble ce 16 avril. Le ver marin est à la fois utilisé pour lutter contre le covid-19 et comme produit dopant et le gène ACE expliquerait pourquoi l'Ouest est plus touché par le virus. Gilles Goetghebuer a l'habitude des anecdotes et des liens originaux entre la science et le sport. Il le démontre une nouvelle fois avec deux chroniques sur les liens entre le sport et le coronavirus.

Le ver arénicole, espoir thérapeutique Deux liens biologiques étonnants entre le sport et le coronavirus - © emer1940 - Getty Images/iStockphoto Deux liens biologiques étonnants entre le sport et le coronavirus - © Tonygeo - Getty Images/iStockphoto La crise sanitaire du coronavirus est un drame pour les humains mais a priori pas vraiment pour les animaux qui profitent du confinement pour reprendre leurs droits dans des endroits desquels ils ont été chassés par l'urbanisation, la circulation ou le tourisme. Pourtant, Gilles Goetghebuer pointe un animal qui ne doit pas apprécier ce confinement, le ver arénicole. "C'est l'animal qui laisse des tortillons caractéristiques dans le sable à marée basse" décrit-il. D'une longueur d'une dizaine de centimètres, "il sert souvent d'appât pour les pêcheurs". Il est doté de branchies et "au moment où la mer se retire, il s'enfonce dans le sable et attend le retour de l'eau" précise le chroniqueur. Il possède donc des aptitudes pour survivre sans eau. Le biologiste français Franck Zal a découvert en 2002 "qu'il a une hémoglobine, ce qui permet de capter les atomes d'oxygène, infiniment supérieure à la nôtre. Il capte environ 40 fois plus d'oxygène que les humains avec une taille beaucoup plus petite". Si ce ver peut craindre la crise sanitaire, c'est donc pour ses aptitudes biologiques. On songerait ainsi à l'utiliser pour en faire un médicament pour les humains, notamment pour augmenter la durée de vie des greffons avant une réimplantation ou pour soigner les escarres par exemple d'après Gilles Goetghebuer. Son hémoglobine pourrait a priori s'avérer utile dans la lutte face au coronavirus "pour permettre une oxygénation des personnes qui sont dans la phase la plus dangereuse de la maladie lorsqu'ils sont en manque d'oxygène" assure-t-il. En bref, "ce ver marin suscite pas mal d'espoir thérapeutique".

Une utilisation sportive... comme produit dopant Deux liens biologiques étonnants entre le sport et le coronavirus - © GERO BRELOER - BELGAIMAGE Deux liens biologiques étonnants entre le sport et le coronavirus - © Reuters Le lien que dresse Gilles entre ce ver, le coronavirus et le sport est le suivant : "Augmenter l'oxygénation du sang cela intéresse beaucoup les sportifs et entraîneurs plutôt véreux, tentés d'en profiter à des fins de dopage". D'ailleurs, elle circulerait déjà dans le milieu du sport selon le chroniqueur. "Elle était dans la trousse de pharmacie du médecin Mark Schmidt, un médecin allemand à la tête d'un réseau de dopage en Allemagne et en Autriche et qui a été perquisitionné chez lui" lance-t-il en exemple. Ce docteur a été membre de l'équipe de cyclisme Gerolsteiner, qui n'existe plus depuis 2008 après des scandales de dopage où étaient notamment mêlés le coureur allemand Stefan Schumacher et le coureur autrichien Bernhard Kohl. Il serait lié par l'utilisation de cette hémoglobine dans une affaire de dopage intervenue en 2019 dans le milieu du ski de fond. Cette hémoglobine du ver arénicole "se présente sous forme de poudre à diluer dans du sérum et on réinjecte cela au sportif avant la performance" précise le chroniqueur. Si plusieurs laboratoires travailleraient actuellement sur cette hémoglobine pour lutter contre le coronavirus et en faire un médicament, "c'est déjà un produit dopant". "C'est tellement facile d'utilisation qu'on se demande s'il n'a pas déjà été utilisé peut-être même pour signer des performances en endurance qui ont frappé les esprits" s'interroge le chroniqueur sports.

Un gène plus résistant face au coronavirus Double helix dna model - © Yuichiro Chino - Getty Images L'hémoglobine du ver marin arénicole n'est pas le seul lien biologique entre le sport et le coronavirus. Les chiffres démontrent actuellement que des tranches d'âge sont moins menacées que d'autres mais que des pays sont aussi moins affectés par le covid-19 que d'autres. On peut évidemment s'interroger sur la bonne diffusion de l'information de certains gouvernements "mais de toute façon, en général, cette épidémie est très mal répartie" note le chroniqueur. Il y aurait une explication selon une équipe de l'Université de Gand : "Ce serait lié à un gène particulier qu'on connait sous les initiales ACE (NDLR : Angiotensin-Converting Enzyme, gène commandant la production de la rénine et de l'angiotensine), un gène lié à la pression artérielle et qui se présente sous différentes formes". Ces formules sont les suivantes : II, DD, ID. "Il se pourrait que la vulnérabilité face à cette épidémie soit liée à une forme de ce fameux gêne ACE" annonce Gilles Goetghebuer. Selon les chercheurs, "les personnes ayant des gènes ACE DD seraient plus résistants à la maladie et comme il y en a beaucoup plus proportionnellement dans les pays de l'Est ce serait l'explication de cette répartition si différentes selon les pays". Une information à prendre au conditionnel.

Le gène de la performance ? two climbers on a snowy slope - © Buena Vista Images - Getty Images Quel est son lien dans le sport cette fois ? Gilles Goetghebuer explique : "À la fin des années 90 on a cru avoir trouvé dans l'ACE le gène déterminant de la performance sportive. On en parlait d'ailleurs comme du gène de la performance". La forme de ce gène ACE était alors une forme EE "qui permet de grimper à 7000 mètres sans oxygène ou d'être super performant au marathon. Cela a été l'objet d'attention de la part des physiologistes de l'effort" précise Gilles. On aurait compté des publications par centaines à ce sujet dès 1997. De nombreux sportifs ont alors voulu savoir s'ils étaient porteurs de ce gène. Cependant, "en élargissant le panel, les conclusions se sont complètement brouillées et aujourd'hui on ne croit plus du tout au fait que ce gène soit déterminant pour la performance" affirme le chroniqueur. Ce gène selon Gilles, serait un gène trompeur. Il résume dans tous les cas : Avec la crise sanitaire on peut se servir du sport pour comprendre certaines situations bizarres.