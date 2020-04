"Démarre la Toyota", le nouveau clip de Sttellla à voir en confinement

Notre Jean-Luc national ne sort certes plus de chanson pour Le 8/9, l'émission étant en pause et remplacée par Le 6-9 ensemble durant le confinement, diffusé à la fois sur La Première, VivaCité et la Une. Mais il continue de produire de nouveaux clips avec Sttellla, pour notre plus grand bonheur !

Peut-être l'avez vous déjà visionné, Sttellla, qui doit normalement se produire de juin à octobre en Belgique pour son Carabistour, profite du confinement pour dévoiler un nouveau clip de Démarre la Toyota. Jean-Luc Fonck avait d'ailleurs déjà interprété cette chanson avec les mots imposés des auditeurs sur le plateau du 8/9 en septembre 2019.

Réalisé "avec des moyens énormes et un budget démesuré" par Jean-Luc Fonck et Sébastien Collette, on retrouve dans ce clip les membres du groupe Gaëlle Swann, Léo Geraci, Philippe Corthouts, Christian Martin et Jean-Luc Fonck chacun chez eux en train de chanter ou de jouer de leur instrument avec des accessoires et des effets... incroyables !