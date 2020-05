Après plus de 6 semaines de confinement et de vie familiale avec nos compagnons à quatre pattes, la reprise progressive de nos activités professionnelles doit s’accompagner d’une attention particulière pour nos chiens, afin de favoriser un bon retour aux habitudes et à la gestion de la solitude. Bénédicte Flament, vétérinaire, nous délivre de précieux conseils pour franchir ce cap au mieux.

On peut le constater via une caméra gopro – vous filmez ses comportements en votre absence.

On peut se fier aux voisins et leur demander d’être plus vigilants, et de voir s’ils entendent davantage de pleurs ou d’aboiements du chien.

Ça touche tous les chiens mais certaines races sont plus affectées comme le Jack Russel. Ils sont plus susceptibles de développer ces syndromes ou encore, chez les tout jeunes chiens qui ont été sevrés trop tôt, ceux issus d’abandon, de refuges qui ont déjà vécu ce stress mais aussi et à l’inverse, les chiens plus âgés.

On remet des habitudes en place

Déconfinement : comment éviter le syndrôme de l'anxiété de séparation chez nos chiens - © GK Hart/Vikki Hart - Getty Images Déconfinement : comment éviter le syndrôme de l'anxiété de séparation chez nos chiens - © Catherine Falls Commercial - Getty Images Déconfinement : comment éviter le syndrome de l’anxiété de séparation chez nos chiens - © dageldog - Getty Images

Ils ont pris l’habitude de vivre avec l’ensemble de la famille, ce qui est rare et sur une période si longue. Le chien va se trouver confronté à cette solitude et donc on met des choses en place.

On entame alors une période de transition pour remettre des habitudes en place car il faut lui réapprendre à être seul.

Les astuces :

- Vous pouvez quelques heures durant la journée le mettre dehors, seul durant une heure – deux heures et puis on allonge progressivement la durée. Si vous êtes en appartement, sans jardin, vous l’isolez dans une pièce. On remet ainsi la distance entre le chien et les membres de la famille.

- On réfléchit à mettre en place des activités où l’on n’a pas à intervenir, où ils peuvent s’amuser seuls. On pense notamment aux balles d’alimentation : on met des croquettes, des friandises dans cette balle, le chien doit manipuler son jeu pour avoir une croquette. On éduque le chien à s’occuper sans le maître.

- On déritualise tout ce qui est départ et retour à la maison. Et là on craque tous mais le chien capte quand on lui dit "je reviens mon loulou,…" – Stop, on brise cette habitude – cela doit se faire de façon fluide sans marquer ces instants de départ ou de retour. On déritualise ces instants de départ et de retour, vraiment.

On fait tout cela de façon progressive pour que notre compagnon à 4 pattes réintègre ses habitudes.