De la mayonnaise... à toutes les sauces

Carlo De Pascale est au four et au moulin en cette période de confinement et sûrement vous aussi ! C'est pourquoi il vous livre chaque semaine de nouvelles recettes pour égayer vos papilles gustatives en période de confinement .

Il explique : "Cela signifie que l'on disperse des gouttelettes d'huile dans des gouttelettes d'eau. Les gouttelettes d'eau sont matérialisées par le jaune d'oeuf qui contient de l'eau. Si vous essayez de faire cela dans de l'eau tout court cela ne marche pas car il faut un élément tensioactif. Dans le jaune d'oeuf c'est la lécithine qui a pour résultat que les gouttes d'eau et d'huile s'attachent de manière physique. Cela formera une émulsion stable si elle est réussie et elle sera de plus en plus épaisse".

Pour obtenir cette sauce, fouettez un jaune d'œuf et une cuillère à café de moutarde douce avec un peu de sel. Incorporez tout doucement 10 cl d'huile de colza. Ajoutez ensuite 5 cl d'huile de sésame grillé tout en continuant à fouetter. Assaisonnez avec de la sauce soja, un peu de sriracha (ou équivalent pimenté), du poivre et le jus d'un demi-citron.

La seconde, c'est la sauce cocktail, formée généralement avec du "ketchup, de la mayonnaise et un petit peu d'alcool". Carlo vous conseille lui la sauce cocktail suivante : "du bon ketchup , du whisky ou du cognac et peut-être une pointe de piment de Cayenne ".

La première, c'est la sauce tartare, dont les ingrédients diffèrent souvent dans les recettes. Pour Carlo De Pascale , une tartare se crée avec : "une base de mayonnaise , de la ciboulette et des câpres que j'émince, du cerfeuil , d'un cornichon aussi émincé fin, du persil et d'une pointe d' estragon ".

Cette sauce est formée à partir d'une mayonnaise émulsionnée mais avec une base différente. "C'est un jaune d'œuf cuit dur écrasé que l'on va fouetter avec moutarde, comme une mayo et on ajoute moutarde, cornichons, câpres, vinaigre, herbes et on termine par les blancs d'œufs hachés" détaille Carlo De Pascale .

Le secret de la sauce Giant

Last but not least, le chroniqueur culinaire du 6-9 ensemble vous révèle le contenu de la fameuse sauce Giant !

Il avait déjà pu retrouver les ingrédients et la recette il y a 7-8 ans pour On n'est pas des pigeons. Pour obtenir cette sauce si particulière que l'on retrouve dans de nombreux fast-food, "vous hachez des quantités égales de cornichons et de câpres, une poignée de feuilles d'estragon, typique de cette sauce".

Ensuite, "dans un bol vous mélangez de la mayonnaise et du ketchup en respectant la portion : une part de ketchup pour cinq de mayonnaise. Et on y ajoute les cornichons câpres et estragon et on goûte régulièrement jusqu'au moment où on trouve le goût de la sauce".

Débutant ou expérimenté en cuisine, il vous faudra donc du temps pour que la mayonnaise prenne !