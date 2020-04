David Hallyday : "La chose qui nous rattache tous ensemble, c'est le manque de liberté"

Un message d'espoir

Imagine un monde parle de l'après et du monde que l'on pourra reconstruire. Celle-ci figurera sur son prochain album a confirmé David Hallyday.

Il était important pour l'artiste de penser à l'après confinement : "Je suis un grand rêveur. Le rêve fait partie de notre métier : inventer des histoire, raconter ce qu'on voit, parler de ses convictions, raconter ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur, c'est tout cela notre métier".

La chanson est toutefois universelle et ne porte pas que sur l'actualité. David Hallyday explique comment il a imaginé ce titre inédit : "Je n'ai pas attendu le coronavirus pour penser qu'on pourrait vivre dans un meilleur monde de toute manière même si c'est vrai que la situation pousse un petit peu l'histoire. (...) J'ai envie que les choses se passent mieux, qu'on fasse plus attention à la nature, qu'on fasse attention entre nous, qu'on ait plus d'empathie, mais il y a des gens formidables aussi. Ce monde est un espèce de paradoxe et j'imagine un meilleur monde dans cette chanson : plus on avance et plus les choses vont s'arranger. C'est comme cela que je le souhaite en tout cas. Même si je suis quelqu'un de très réaliste, je reste positif sur ce qui se passera dans l'avenir".

Il résume :