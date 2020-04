Côté mode, beauté et design : des personnalités créent la solidarité

On la connaît comme fondatrice de la très belle marque de bijoux Thea Jewelry. Elle est passionnée de mode et c’est aussi quelqu’un de profondément entrepreneur dans l’âme. Mais, coincée chez elle comme tout le monde, elle a réfléchi à ce qu’elle pouvait faire pour aider, pour apporter sa pierre à l’édifice. Ni une ni deux, elle a créé " Reste chez toi ": une mini collection de vêtements et accessoires dont 100% des bénéfices seront reversés aux hôpitaux. Cette mini collection, elle est très chouette, c’est un peu l’attirail du parfait confiné : on y trouve un tote bag (15€) pour faire ses courses, 2 casquettes (25€) et 2 t-shirts (35€). Les pièces sont fabriquées en coton biologique ou recyclé. La petite anecdote sympa, c’est que confinement oblige, les pièces ont été shootées chez Emilie, avec sa petite famille (mari et enfants) qui a été mise à contribution ! L es bénéfices sont reversés aux fonds Erasme et à la Fondation ULB pour agir au mieux sur le terrain.

Les masques solidaires de Oh Lou Lou

Oh Lou Lou, c’est une formidable marque belge de produits entièrement bio et naturels créée par un couple de biologistes qui fabrique tous les produits dans son atelier/boutique à Bruxelles. Leur credo, c’est qu’on ne peut pas mettre sur la peau ce qu’on ne peut pas manger. Ca veut dire qu’il n’y a absolument rien de chimique dans les ingrédients qu’ils utilisent. Tout est fait à la main avec des produits de la nature qui sont les plus purs possibles et principalement comestible. C’est fabriqué uniquement en petites quantités et très peu transformé pour préserver la pureté et les propriétés curatives de tous les ingrédients. On y retrouve des huiles, des sérums, des produits de beauté, des savons… bref, tous les soins habituels pour le visage et le corps. Ca convient pour toutes les peaux, et c’est particulièrement recommandé pour les peaux sensibles ou allergiques. Ca sent divinement bon (on sent vraiment les essences naturelles). Valérie a le coup de coeur pour leur philosophie et leur démarche personnalisée, ce sont vraiment des passionnés qui veulent faire du bien aux gens et à la planète.

C'est donc un vrai coup de cœur mais c’est également parce qu’eux aussi ont voulu être solidaires dans cette lutte contre le covid-19. Ils ont donc décidé de vendre sur leur site de jolis masques en tissu réalisés en collaboration avec Marie, une couturière : masques 100% coton, réutilisables, lavables, avec 3 couches + encore 1 couche molleton (comme un petit filtre au milieu). Ca coûte 12 euros et l’argent récolté sert à faire plus de masques qui sont, ceux-là, offerts au personnel soignant en première ligne. En achetant un masque, vous soutenez donc une action solidaire et si vous en profitez en plus pour acheter un ou deux produits Oh Lou Lou, vous soutenez une petite entreprise familiale locale. Que du bon donc !