Coronavirus: petit best of des vidéos qui ont tourné sur les réseaux

Le confinement donne l'occasion à de nombreuses personnes de publier des vidéos humoristiques, de faire part de leurs talents ou de leurs beaux gestes de solidarité. Tom Salbeth nous propose ainsi un petit tour d'horizon de ce qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours dans Le 6-9 ensemble, l'émission qui remplace temporairement Le 6-8 et Le 8/9 en joignant les forces vives de La Première , de VivaCité et de la Une pour encore mieux vous informer et vous divertir suite à la crise sanitaire.

Tom Salbeth, chroniqueur technologies, a donné un petit condensé des meilleurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux en plein confinement et épidémie de coronavirus dans Le 6-9 ensemble, la nouvelle émission conjointe de la Une, La Première et VivaCité.

Humour et confinement

"Il se passe plein de choses et il y a plein de vidéos qui circulent" lance ainsi Tom.

Au rayon "humour et confinement", on retrouve notamment dans ce best of la vidéo d'une famille new-yorkaise qui fête l'anniversaire d'une grand-mère de 95 ans en chanson et à distance ou encore une vidéo de repassage amusante. Les humoristes et youtubeurs commentent également à leur manière le confinement comme Gui-Home que vous pouvez également retrouver sur Auvio.

On pointe aussi la vidéo géniale et pleine d'autodérision de Philippe Croizon, cet athlète français courageux, connu entre autres pour avoir traversé la Manche à la nage alors qu'il est amputé de ses deux bras et de ses deux jambes. Le sportif a joué de son handicap dans une vidéo où il veut montrer... comment se laver les mains ! François Heureux vous invite d'ailleurs à suivre ce dernier sur les réseaux sociaux : "Philippe Croizon, il faut le suivre sur Twitter, il n'arrête pas avec ce genre de vidéos".

Autre vidéo à revoir, celle d'un vieux couple qui se console après ses vacances annulées en prenant l'apéro avec une vue comme s'ils étaient sur la plage.

GUIHOME VOUS DÉTEND - CORONAVIRUS & CONFINEMENT JOUR 1 ! - 23/03/2020 La Belgique, comme beaucoup d'autres pays, passe en confinement. Le Monde entier connait actuellement l'une des plus grandes crises sanitaires de son Histoire. Alors moi, de chez moi, je vous propose de m'accompagner dans mon quotidien. Il sera le même que vous, mais on aura au moins l'impression de s'ennuyer ou de s'amuser ensemble. Courage à tous et à toutes ! INSTAGRAM GUIHOME – https://bit.ly/2BuB1yH FACEBOOK GUIHOME – https://bit.ly/2IOz9Cu TWITTER GUIHOME – https://twitter.com/GuiHome2 MAIL GUIHOME – info@nopictureplease.be