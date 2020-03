Coronavirus : les vétérinaires restent disponibles

Aïe, votre animal ne vous semble pas au top de sa forme. Le bougre il a bien choisi son moment vous direz-vous. Que faire alors en cette période de confinement ? Rassurez-vous, avec quelques consignes particulières, si votre animal présente des signes inquiétants, il vous sera toujours possible de le soigner avec l’aide de votre vétérinaire mais selon un certain protocole.

Le protocole en période de confinement

Cornavirus : les vétérinaires restent disponibles - © skynesher - Getty Images

On en profite tout d’abord pour applaudir vivement tout l’investissement de ces vétérinaires en ces moments de crise sanitaire.

Les règles à suivre si votre animal ne vous semble pas en bonne santé :

- On ne va pas de son propre chef chez le véto, les salles d’attente sont d’ailleurs fermées.

- On tél au cabinet vétérinaire pour évaluer tout d’abord le degré d’urgence et de gravité.

Bénédicte nous conseille de préparer cet appel téléphonique et nous invite à lister au préalable les différents signes que présente notre animal et qui nous font douter de sa bonne santé.

- Si le degré d’urgence est élevé, alors oui le vétérinaire va vous demander de venir à son cabinet. Une fois arrivé chez lui, ne rentrez pas dans le cabinet, restez sur le devant de la porte, ou sur le parking, c’est votre vétérinaire qui viendra vous chercher.

- Une fois dans le cabinet vétérinaire, on ne touche pas à tout, certains vous inviteront à utiliser le gel hydroalcoolique si mis à disposition, prenez les devants et emportez avec vous votre flacon, et puis bien évidemment, on respecte scrupuleusement la distance sociale !

- Dès la visite terminée, vous pouvez rentrer chez vous apaisé avec tous les bons soins conseillés. Aussi par principe, avant d’entrer chez vous, lavez vos mains avec le gel que vous aurez emporté avec vous, ou lavez-vous les mains avec du savon en rentrant chez vous.

- Relaxez-vous, votre animal a bénéficié des meilleurs soins, il vous reste à le chouchouter sans modération.

En ce temps de confinement d’ailleurs, on prend davantage de temps pour son animal, on en profite pour les câlins, on bénéficie de la ronron thérapie, on joue avec nos animaux,… Mais surtout, on maintient leur alimentation habituelle pour éviter tout dérèglement. S’en suivrait des complications, et ce serait retour à la case véto !

Petite piqûre de rappel : les animaux ne nous transmettent pas le coronavirus.

