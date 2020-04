Confinement : Les stars du sport nous aident à passer le temps

Le Processus : les supporters se couchent par terre, lèvent les jambes, et doivent essayer de faire le plus d’abdos en 45 secondes. Le score de Cristiano Ronaldo est lui est de 142 fois. Le but, c’est de renforcer les muscles abdominaux. Pas mal d’autres joueurs ont déjà tenté l’exercice. Et des anonymes aussi.

Un autre défi, plus simple, a été proposé par Roger Federer…

Puisqu’il n’y a pas moyen de jouer au tennis sur un court, pourquoi ne pas jouer au tennis dans son salon. Le but, c’est de se placer très près d’un mur, et de taper des balles contre le mur, de volée, et très vite. Là, le but, ce n’est pas d’en faire le plus possible, mais d’avoir du style. Federer demande aux gens de le faire avec un chapeau, et surtout, de bien choisir son chapeau. Lui, il est très élégant, avec un pantalon blanc, un pull blanc, un chapeau blanc.

Le plus important, c’est qu’il demande aux gens de poster des vidéos, et qu’il promet d’y répondre. Et il le fait, avec beaucoup d’humour. Il corrige un peu le style, il juge les chapeaux (bonnet, béret, chapeau mexicain, il y a de tout, il faut parvenir à se faire remarquer par le maître). Parfois, il fait une remarque sur la décoration d’un appartement. Et c’est vraiment très sympathique.

Novak Djokovic lui a déjà répondu. Mais il a triché, puisqu’il n’a pas mis de chapeau.

Mais surtout, des centaines d’anonymes lui ont répondu. Il faut imaginer le soin qu’ils ont mis à se préparer, et la joie qu’ils ont eue en recevant une réponse de Roger Federer. On parle de distanciation sociale, mais il faut aussi souligner à quel point certaines vedettes sont disponibles, et réduisent toute distance avec leurs supporters.