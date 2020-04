Confinement : entre révélations et inquiétudes

Ce mardi, c’est Olivier Marchal que vous connaissez de part ses interventions régulières sur l’antenne de la Première qui nous dresse un regard décalé et plein d’humour sur la presse dans "Le 6-9 ensemble". Alors comme le veut l’adage qui dit qu’à chaque jour suffit sa presse, notre chroniqueur a sondé les médias et vous a sorti quelques trucs dont une révélation et beaucoup d’inquiétudes. Côté révélation : celle d’une passion débordante et mondiale pour les chiffres, les graphiques et les courbes. Facebook n’en peut plus. Moi-même quand je vais faire les courses, je ne parle plus qu’en évolution de pourcentage. Aujourd’hui, on ne discute plus de foot… mais de point d’inflexion. La tour de France ? on s’en fiche : par contre l’impact chiffrées des mesures de confinements…là… gros gros kiff !

En fait : la presse a rendu tout le monde savant. Mon père, ma mère, mes frères sont devenu expert.. expert… qui rime avec Marius Gilbert… hein, c’est dire la robustesse de mon argumentaire.

La passion débordante et mondiale pour les chiffres, les graphiques et les courbes. - © Tous droits réservés

La situation des chanteurs tracassent… - © Tous droits réservés Côté inquiétudes : la situation des chanteurs tracassent…



Oui : à moins d’être habitué à la dépression comme Renaud, ou au confinement comme Bertrand Cantat, pour les autres artistes : le confinement c’est juste la CATA. Et pour eux : trois solutions se présentent : 1. Y a ceux qui se taisent. gros avantages…surtout quand il s’agit de Mat Pokora ou d’ Aya Nakamura .

Ensuite, y a CEUX qui chantent MALGRE TOUT… et te font des p’tits lives… qui ont souvent la même qualité que les vidéos de nos fancy fair… que le confinement risque de passer à la trappe à la plus grande déception des parents et des fabricants d’alcool.

Et puis TOP DU TOP : y a les chanteurs qui donnent des nouvelles… Prenez Patrick Bruel. Sur France info… qui annonce " avoir eu peur… mais que maintenant ça va mieux… -- ah bah merci, patrick. C’est gentil de donner de tes nouvelles… c’est vrai qu’à la maison on était inquiet pour toi. On espère juste que cette fois tu as été correcte avec les infirmières… ….



Grâce au coronavirus on n’entend plus parler de MeToo ! du combat féministe…bye bye Les polémiques, Ciao polansky, SILENCE TOTAL, corona 1 – coroness 0, …

"Faudrait pas oublier que la crise actuelle met en lumière l’importance des femmes et leur rôle essentiel dans les métiers qui, à défaut d’occuper habituellement les devants de la scène, son aujourd’hui en première ligne." ajoute notre chroniqueur.

Les intellectuels aussi semblent souffrir du silence médiatique. - © Tous droits réservés Les intellectuels aussi semblent souffrir du silence médiatique. Invités pour clasher…pour faire du buzz… beaucoup d’intellectuels médiatiques qui sont aux plateaux télé ce que le pilier de comptoir est au café du coin…doivent s’ennuyer. Tenez Zemmour. L’angoisse, plus de polémique, plus de pugilat… à moins qu’il ne soit en train d’écrire un nouveau brulot : du grand remplacement au grand confinement : le complot… Y a surtout les autres intellectuels, les doux, qui ont décidé d’entrer dans le livre des records en publiant le plus de carte blanche possible par semaine… Du coup tout le monde y va de sa p’tite vision pour demain :

- A droite : ping, la mondialisation n’y est pour rien. Show must go on.

- A gauche, pong, c’est la faute au patron, vive la révolution ;

- et au milieu un champ de troisièmes voies !

Bon et puisqu’on parle d’intellectuels, comment ne pas évoquer le rude quotidien de nos sportifs préférés : De nos footballeurs qui se filment en train de se parler entre eux. Mmm intéressant ! Qui jonglent avec du papiers toilettes… Ah bonne idée.. Dites les loulous, je sais que l’important c’est les trois points, mais vous connaissez " c’est pas sorcier " ?



Nos présentateurs préférés par des avatars en 3D - © Tous droits réservés Sport toujours : comment enfin ne pas terminer cette revue de presse décalée, sans évoquer l’étonnante course cycliste en 3D organisée par la VRT… qui, en cas de confinement prolongé ou de regain du virus, pourrait bien donner des idées au grand patron de la RTBF.

J’les vois déjà décider par prudence de remplacer nos présentateurs préférés par des avatars en 3D mais… faute de moyen et de temps, être obligé d’emprunter des personnages à des jeux vidéos bien connus. Ce sera fun, non ? un JT présenté par Nathalie Maleux, alias Lara Croft ! ou bien François De Brigode dans le corps de Mario Bros, accompagné de Thomas Gadisseux en Zelda intrépide et curieux. Allé… assez décallé, place à l’info, le journal parlé… avec vos présentateurs préférés, en attendant la 3D.

Le 6-9 ensemble, l’émission qui remplace temporairement Le 6-8 et Le 8/9 en joignant les forces vives de La Première, de VivaCité et de la Une pour encore mieux vous informer et vous divertir suite à la crise sanitaire. Rendez-vous chaque jour de la semaine, de 6h à 9h sur La Une, VivaCité