Comment se motiver à faire du sport à la maison ?

Footballeurs belges et spationautes, ils l’ont fait !

Idéalement, il faudrait s’astreindre à un petit programme de remise en forme. Ce petit programme, on peut l’effectuer chez soi mais cela demande une discipline et une rigueur qui ne sont pas forcément dans l’air du temps. Du moins pour ceux qui sont réellement soumis au confinement et donc qui ne sortent pas beaucoup de chez eux. Cela dépend un peu des personnalités mais pour certains, cette situation de confinement annihile toute volonté et si l’on s’était fait le projet de profiter de cette période pour se refaire une santé, on réalise souvent que, dans la réalité, on ne s’y astreint pas ! Peut-être que certains auditeurs se retrouveront dans cette description.

Pour se donner du courage, on peut alors prendre inspiration sur des exemples tirés du passé et qui ressemblent beaucoup à la situation actuelle.

Songez ainsi aux footballeurs belges qui participèrent à la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930. A l’époque, le voyage se faisait par train et par bateau et il fallait trois semaines pour parvenir à destination. Pendant tout ce temps, il fallait garder la forme en vue des matches à disputer. Or on ne peut pas jouer au foot sur un bateau. Enfin, si… Ils ont essayé. Mais cela ne marche pas. Au musée de la FIFA à Zurich, on trouve des photos et le témoignage d’une joueur italien, Egisto Pandolfini, qui était du voyage pour l’édition de la Coupe du Monde au Brésil en 1950. "On avait pris 50 ballons avec nous" dit-il. "Ils ont tous fini à la flotte". Du coup, les entraîneurs avaient concocté un petit programme à l’attention des joueurs avec des exercices de courses sur place sur le pont et beaucoup de gymnastique. Concernant les Belges, ce programme semble avoir été modérément efficace. Sur place, on a d’abord perdu contre les Etats-Unis (3-0), puis contre le Paraguay (1-0). Et c’était reparti pour le même long périple vers l’Europe. Au total, les joueurs se sont absentés trois mois pour jouer deux matches.

D’autres confinés sur lesquels on peut prendre exemple en matière, ce sont évidemment les spationautes.

C’est exact ! Les hommes de l’espace restent parfois pendant des mois dans des pièces minuscules. Et pas question pour eux de sortir dehors pour aller promener le chien. Ils sont vraiment coincés dans leur station comme des rats dans une cage. Et, bien sûr, comme les footballeurs sur leur bateau, ils doivent garder la forme ! Pour eux, c’est même une question de vie ou de mort car l’apesanteur produit une perte rapide de masse musculaire et osseuse. Lorsque vous êtes en orbite autour de la terre, les forces d’inertie et de gravitation s’annihilent et donc on flotte dans la cabine en appuyant sur les murs pour se déplacer. Rien ne demande de force. On pourrait soulever une tonne avec son petit doigt. Du coup, on observe en vitesse accélérée tout ce que l’on connaît déjà sur terre lorsqu’on mène vie sédentaire : prise de poids, fonte des muscles, friabilité du squelette, etc. Dans ces conditions, l’effort physique est le seul antidote connu et il faut s’entraîner à raison de plusieurs heures par jour. Pas question de soulever des poids, non. Ce serait trop facile. A la place on préconise de pédaler sur un vélo d’appartement ou de s’entraîner sur un rameur. On peut aussi courir sur un tapis de course avec des sangles élastiques qui tirent vers le sol pour pallier l’absence de force de pesanteur. D’ailleurs, lorsqu’ils reviennent d’un long séjour à bord de la station spatiale internationale et qu’on leur demande ce qui était le plus dur, ces hommes et ces femmes de l’espace répondent bien souvent : "le sport".