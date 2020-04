Changer de contrat d'Energie et nos abonnement mobile, c'est le moment !

Changer de contrat d' Energie

Changer de contrat d' Energie et d'abonnement mobile, c'est le moment !

Faire des économies, on dit OUI !

Si on a le temps, on va chercher son contrat d’énergie et on le compare sur le Creg-scan. Ils ont un comparatif et on peut voir s’il n’est pas temps de faire des économies car les prix ont diminués ? Déjà bien avant la pandémie de coronavirus d’ailleurs.

Les fournisseurs achètent à l’avance, ce sont des marchés de gros et donc 1 mégawatt qui était entre 45 et 50 euros en décembre vaut désormais entre 35 et 40 euros. Et cette diminution est aussi profitable pour chaque citoyen consommateur bien entendu !

Pour l’électricité : le bon plan est de prendre un contrat fixe de trois ans comme ça vous avez pris le plus bas du moment et il sera fixe sur trois années. Vous allez sur le creg scan, vous indiquez votre province, le fournisseur, la date de souscription du contrat, toutes les infos utiles et vous pourrez comparer les marchés.

Si vous avez souscrit un contrat chez Engie par exemple en mars 2019, le creg scan va vous indiquer le prix le moins cher du marché, le plus cher et le vôtre. Il fait ainsi un comparatif et souvent le vôtre est au milieu. Vous verrez ainsi la meilleure proposition mais un contrat pour trois ans fixe a un certain coût.

Oui, on peut appeler son fournisseur et dire "je veux les prix de maintenant". C’est facile, simple de casser un contrat.

Mais attention toutefois : les prix ont déjà été plus bas que maintenant et donc celui qui aurait conclu un contrat en avril 2017, ce ne sera pas intéressant pour lui, il est déjà le winner par excellence.

Pour le gaz : on vient d’atteindre un prix très bas et il va encore diminuer, comme ce ne fut plus le cas depuis longtemps ! On attend encore un peu et puis, oui on change, ce sera intéressant.

Attention toutefois : il n’y a pas d’indemnités de rupture mais bien une redevance annuelle donc voyez ce qu’il en est de votre forfait pour couvrir vos frais fixes selon la durée de votre contrat. Il ne faudrait pas faire un mauvais calcul. Prenez ça en considération – gagner trente euros d’un côté et payer 100 euros de l’autre, ça n’en vaut pas la peine. Faites un calcul avec l’ensemble des paramètres mais replongez-vous dans vos contrats car oui, il y a de bonnes affaires dans l’air.

