Certains organisateurs imaginent de délocaliser les compétitions sportives vers des lieux insolites

On a déjà bousculé toute notion de temps, avec l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques 2020 en 2021, donc plus rien ne nous étonne.

Et la géographie, le sport l’avait déjà "maltraitée" avec un Dakar en Amérique du Sud ou en Asie, et avec des Supercoupe d’Italie ou d’Espagne à l’autre bout du monde. On n’est plus à ça près.

Mais effectivement, les idées fleurissent. La moins farfelue concerne la NBA. Le championnat nord-américain de basket-ball est censé avoir lieu dans tous les Etats-Unis, et au Canada.

Mais le groupe d’hôtellerie et de casinos MGM propose d’organiser toute la fin de saison en un même lieu, Las Vegas.

Les joueurs, leurs familles, les staffs, et tout le personnel nécessaire resteraient isolés, le temps de finir la saison, dans les 13 hôtels que le groupe possède à Las Vegas. Les entraînements et les matches pourraient être organisés dans des grandes salles de congrès, et qui pourraient être transformées en salles de basket-ball.