On met ensuite, selon envie, des couleurs qui sublimeront le vitrail, on superpose les papiers sur les formes prédécoupées et par effet pressoir on referme la forme. Les figurines sont ainsi terminées et du plus bel effet- c'est super joli.

Et dans le coin lecture…

Bricolages récréatifs et lectures jaillissent de la boîte à idées pour nos enfants - © Tous droits réservés Bricolages récréatifs et lectures jaillissent de la boîte à idées pour nos enfants - © Tous droits réservés Bricolages récréatifs et lectures jaillissent de la boîte à idées pour nos enfants - © Tous droits réservés

Delphine nous propose deux perles de lecture qui sauront ravir nos enfants :

- "Quand ça va – quand ça va pas", un livre qui explique comment fonctionne le corps humain aux enfants mais aussi aux parents ! Car, oui, on apprend bien des choses dans les livres pour enfants. Michel Cymez est ce Docteur de grande renommée en France. L’histoire est simple, il est papa avant d’être médecin et il s’est rendu compte que l'explication que l’on donne aux adultes n’est pas forcément celle que l’on peut donner aux enfants. Un livre est né à partir de ce constat, c’est le corps expliqué aux enfants. On passe par toutes les parties du corps comme les oreilles, on explique ce qu’est une otite, ce que c’est que d’avoir un bouchon dans l’oreille, pourquoi on doit se nettoyer les oreilles, on explique le nez en cette période de corona, les poumons, la température,… C’est intéressant car le médecin revient sur les principaux symptômes du corona virus. Un grand poster du corps humain est aussi en bonus dans ce livre. Un tout bon plan lecture.

Le livre en un clic

- PING : c’est le véritable coup de cœur, ça fait référence au ping-pong mais en métaphore. Cela évoque comment ça se passe quand on donne à quelqu’un et qu’on reçoit ensuite de la personne à qui on a donné. Vous savez, quand on donne, on ne reçoit pas toujours en retour. On sait que donner on ne le fait pas pour recevoir mais parfois on offre un bouquet de fleurs et on n’a pas le sourire en retour, on est triste, perturbé,… Parce qu'un sourire, c’est ça aussi recevoir. Et donc le ping c’est quand tu donnes et le pong c’est quand tu reçois en retour. Ce sont deux personnages qui symbolisent ces deux versants. Que donner ? Cela prend tant de formes : un sourire, un bonjour, un regard,… Ça, c’est du ping. S’il ne nous rend pas notre pong, on passe notre chemin ! Mais on n’interprète pas – peut-être la personne est tracassée par autre chose, ou est dans ses pensées. On apprend à relativiser et ça aide dans la vie. On donne mais le retour peut venir beaucoup plus tard ! Une graine que l’on sème peut être dans sa superbe bien plus tard, le pong revient toujours à soi. Rester patient, positif, c’est le maître mot et le tout beau message que véhicule ce livre pour une happy End.

Le livre en un clic