"On l'a écrite avant le confinement, mais c'est comme si elle était écrite pour le confinement car cela parle du fait que pour l'instant, on vit avec ceux que l'on aime le plus mais on s'entre-tue un peu. Si ce n'est pas le virus c'est nous même qui nous entre-tuons parce qu'il y a nos folies qui ressortent" ajoute la chanteuse belge.

Axelle Red explique le message de cette chanson. "Si on l'avait écrite pendant le confinement, je pense qu' on aurait écrit un texte beaucoup plus sombre, sur nos réalités, pas sur ce dont les gens ont vraiment besoin" affirme-t-elle.

Le duo Axelle Red et Ycare , c'est d'abord le titre D'autres que nous, un single diffusé largement en radio et notamment sur VivaCité . Le succès a été tel que les deux artistes ont poussé la collaboration plus loin avec un premier résultat, le titre I don't care.

La collaboration avec Ycare

Axelle Red sur sa collaboration avec Ycare : "On s'entend bien" - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Si le duo propose un nouveau titre, c'est non seulement parce que le premier a bien marché mais surtout parce que la collaboration entre l'artiste belge et l'artiste français fonctionne à merveille.

Axelle Red raconte : "On s'est déjà vus plusieurs fois pour faire des chansons. Certaines étaient plus dans la fragilité, dans notre vulnérabilité commune, I don't care, c'était la positive. On en a plusieurs. L'idée c'était d'abord que l'on compose pour les autres mais la maison de disques nous a dit : 'gardez-en un peu pour vous'. La collaboration continue, on s'entend bien. On a nos différences et cela s'entend dans cette dernière chanson".

La chanteuse tempère enfin l'arrivée d'un nouvel album. Elle ne se met pas de pression et celui pourrait arriver bien après les singles sortis en duo. "Le monde change complètement donc les albums aussi. Je pense que pour l'instant, on sort des singles l'un après l'autre et puis on verra bien. Le temps des Beatles c'était ainsi : on sortait dix singles et puis on les écoutait sur une compile" déclare-t-elle. Bientôt d'autres singles en duo avec Ycare ? Cela tend bien à se confirmer.