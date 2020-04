Au pays de l'Oncle Sam, il se passe toujours des choses insolites

Ce vendredi, Christophe Bourdon dresse un regard décalé et plein d’humour sur la presse dans "Le 6-9 ensemble". Ce matin, notre chroniqueur a décidé de s’intéresser à ce qui circule sur les réseaux sociaux du côté des Etats-Unis. Regardez plutôt.

Savon ..Chedar - © Tous droits réservés

Et c’est notamment le cas de cette Américaine qui a posté une photo sur les réseaux sociaux, et c’est une photo du savon qu’elle utilise depuis des semaines pour bien se laver les mains. Geste essentiel à faire en ce moment. Et sur la photo, on voit donc un petit bloc orange, on se dit que c’est peut-être un savon de Marseille. Sauf que… Cette Américaine a fini par se rendre qu’elle se lavait les mains depuis des semaines avec un morceau de cheddar. Bon, on ne sait pas si ça aide à se protéger contre le virus, par contre, on a enfin compris pourquoi son mari faisait des bulles à chaque fois que sa femme amenait le fromage à table…

Et aux Etats-Unis aussi, les gens se précipitent dans les supermarchés pour faire leur stock de papier toilette. Et que fait un Américain quand il ne trouve plus de papier toilette dans les rayons ?

Eh bien… Il appelle les urgences. Le fameux 911. Et la police de Newport, dans l’Oregon, a demandé sur sa page Facebook que les citoyens arrêtent de les contacter pour ça, en disant que les gens pourraient survivre sans leur aide. Mais comme ils sont sympas et qu’ils ont le sens du devoir, les policiers ont quand même proposé deux solutions pour remplacer le papier toilette. La première vient des Romains, et elle consiste à utiliser une éponge au bout d’un bâton. Et la deuxième solution vient des Mayas, et elle consiste à utiliser quoi, à votre avis ? Eh bien, du maïs. Pas en boîte, hein. Un épi de maïs. C’est ce que les Mayas faisaient. Et c’est d’ailleurs comme ça qu’on a invité le pop-corn.

Un moment totalement surréaliste sur la télé américaine. - © Tous droits réservés Il y a également un moment totalement surréaliste sur la télé américaine.

Et pas n’importe quelle chaîne, puisqu’il s’agit de CNN, la célèbre chaîne d’infos. Et un des présentateurs vedettes de CNN s’appelle Chris Cuomo. Et ce jour-là, il interviewe en duplex le gouverneur de l’Etat de New York, qui lui s’appelle… Andrew Cuomo. Eh oui, ce sont deux frères. Découvrez l’article complet L’interview se passe bien. Ils parlent des mesures de confinement à New York. Et à la fin de l’interview, Andrew Cuomo commence à expliquer quand ils étaient ados, leur papa avait instauré un couvre-feu à la maison, et que Chris, eh ben il faisait tout le temps le mur. Et là, Chris lui répond qu’il n’a jamais aimé suivre les règles. Et écoutez ensuite ce que les deux frères se disent, en direct, sur CNN.

Gouverneur Andrew Cuomo, merci d’être venu dans cette émission. Je t’aime. Je suis fier de ce que tu fais. Je sais que tu travailles dur pour ton état. Mais même si tu travailles dur, il y a toujours du temps pour appeler maman. Elle attend de tes nouvelles Voilà. Vous imaginez ça chez nous ? Incroyable, non ? Et il n’y a pas qu’à la télé américaine qu’il se passe des choses étonnantes.

Non, et là, on file au Kansas. Et confinement oblige, on ne peut pas se réunir dans les églises pour se marier. Du coup, un pasteur, Robert Phillips, a trouvé une solution pas comme les autres pour unir quand même des couples. A votre avis, que fait-il ?

Eh bien, il fait des mariages en mode drive-in Vous venez en voiture sous le porche de la maison de Robert Phillips. Vous restez dans votre véhicule, vous ouvrez la fenêtre, et le pasteur vous marie. Et comment fait-il pour vous remettre les papiers du mariage ? Eh bien, il vous tend un petit panier, à l’aide d’une perche télescopique. Regardez plutôt Bon, on conseille juste de ne pas jeter du riz sur les mariés, sinon il y en aura partout dans la voiture…

