Après la crise, les footballeurs en profiteront peut-être pour changer leurs habitudes

On s’embrassera sans doute moins, pour se dire bonjour. Et, qui sait, les footballeurs en profiteront peut-être pour perdre l’une de leurs mauvaises habitudes …

Mais l’idée fera sans doute plaisir à beaucoup de monde. Et quand il n’y aura plus de virus, les joueurs auront perdu leur mauvaise habitude , et ne cracheront plus.

Et l’idée de Michel D’Hooghe, c’est de sanctionner un joueur qui cracherait, en lui donnant un carton jaune. Il faut préciser que ce n’est pas encore fait, c’est l’avis de la Commission médicale , et on n’en est pas encore à l’interdiction officielle.

Une interview dans laquelle il estime qu’il faudrait absolument i nterdire aux joueurs de football de cracher sur le terrain, quand on pourra rejouer au football. Parce que la salive reste des heures sur la pelouse, et qu’elle peut devenir un vecteur de propagation du coronavirus.

Il y a 2 choses qui énervent les amateurs de football, et encore plus ceux qui n’aiment pas le football : les simulations, et les crachats .

Mais pourquoi les joueurs de foot éprouvent-ils le besoin de cracher ?

Est-ce un manque d’éducation, de l’arrogance, un signe de dépit, une façon d’évacuer sa colère, après un mouvement raté. Il y a sans doute un peu de tout cela.

Des scientifiques se sont penchés sur la question. Et certains d’entre eux sont un peu venus au secours des lamas du football. On vous passe les détails, mais selon eux, c’est physiologique. L’effort rendrait la salive moins liquide, et il serait plus facile de l’évacuer en crachant que de déglutir.

A cela, d’autres répondent que dans d’autres sports, on fait autant d’efforts, et on crache beaucoup moins. Donc le mystère demeure.

Et oubliez tout de suite l’idée de faire jouer les footballeurs avec des masques. C’est impossible, parce que les masques bougeraient trop, ils gêneraient trop, ils empêcheraient de bien respirer. Et il faudrait les changer toutes les 3 minutes, à cause de la transpiration et de la vapeur d’eau qui s’accumulerait.