Alex Germys, le DJ qui illumine votre journée avec son nouveau clip, "Light Up"

Avec All Along, Sweet Afterglow ou encore Never Gonna Be The Same, Alex Germys nous fait danser depuis quelques années. Il s'est aussi produit dans de nombreux festivals en Belgique, les Francofolies de Spa en tête.

Le DJ et producteur Alex Germys était l'invité du 6-9 ensemble pour évoquer notamment la sortie de son nouveau single Light Up en featuring avec Alex Lucas.

Alex Germys vit aussi confiné chez lui et en profite, comme beaucoup d'autres artistes, de se consacrer à sa musique. Étant DJ, il a pu transposer tout son matériel d'enregistrement chez lui, un luxe que certains autres musiciens ne peuvent s'offrir en cette période. Il déclare : "J'ai ramené mon petit studio à la maison. J'ai la chance que ce soit possible de travailler chez moi. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance, j'en profite un maximum".

Un clip lumineux

Le dernier projet à l'actif du DJ belge est son single Light Up, sorti le 7 février dernier et dont le clip a été dévoilé dix jours plus tard. Il décrit ce travail focalisé sur des jeux de lumière : "On a essayé de faire un clip qui sortait un peu de l'ordinaire. On a été dans des effets un peu plus poussés que d'habitude. C'était beaucoup de travail mais j'ai une petite équipe qui est vraiment très flexible et c'était super de travailler avec eux là-dessus et je suis super content du résultat".

Alex Germys a déjà collaboré avec de nombreux artistes comme Loïc Nottet sur son premier album. C'est aussi le cas sur le second, Sillygomania, dont la sortie vient d'être repoussée. Lui aussi ne devrait plus sortir un single ou un album physique. Il explique : "C'est compliqué de sortir des singles étant donné qu'on ne peut pas tourner de clip en ce moment, ne pas voir nos équipes dans nos maisons de disque. On ne sait pas vraiment prévoir, faire de réunions pour avoir une sortie optimale donc un peu comme tous les artistes, on est obligé de décaler les sorties et les concerts".