Alain Souchon était "L'invité confiné" ce 27 mars dans Le 6-9 ensemble, avec Sara De Paduwa et François Heureux à l'occasion de la sortie de son nouveau single Ici et là extrait de son dernier album, Âme Fifties.

Le confinement en famille et avec internet

Alain Souchon: "Dans un an ou deux, des émotions me feront certainement écrire sur le coronavirus" - © ALAIN JOCARD - AFP

Comme tous les autres artistes interrogés depuis le confinement, Alain Souchon passe désormais ses journées le plus reclus possible, en respectant les règles de distanciation sociale.

Le chanteur, comme Louis Chedid, vit ce confinement à la campagne. Il explique : "Dès qu'il y a eu cette annonce, on s'est dit quitte à être confinés, autant l'être à la campagne. On est parti avec mes fils Pierre et Charles qui ont chacun une femme et des enfants. Ils sont chacun dans un gite qu'on a loué. On est dans trois maisons différentes pour ne pas vivre ensemble, on ne mange pas ensemble".

Le chanteur nostalgique n'en oublie toutefois pas la musique... en famille. "Quelques fois on se réunit à deux mètres les uns des autres et on fait de la musique comme on va faire demain pour le festival Sofa (NDLR : un festival sur les réseaux sociaux lancé en France depuis le 26 mars qui invite les artistes à jouer depuis leur salon). On va chanter quatre ou cinq chansons sur internet".

Alain Souchon insiste d'ailleurs sur l'utilité du numérique en cette période où le manque de lien social se fait sentir : "Internet est souvent critiqué parce que c'est vrai qu'il y a énormément de bêtises, de fake news, mais il y a des moments comme ceux-là où c'est le seul lien. Donc c'est très important, vive Internet dans ces moments-là".