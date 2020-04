Agustín Galiana : "Je suis quelqu'un qui prend du bon côté toutes les situations"

"La scène et mes projets me manquent"

TOURNAGE "COUP DE FOUDRE EN ANDALOUSIE" - © Jean-Philippe BALTEL - Jean-Philippe BALTEL / BIG BA

S'il est avant tout acteur, Agustín Galiana est un artiste investi dans de nombreux projets. Danseur et également chanteur, son premier album éponyme est toujours disponible.

Avant le confinement, le comédien espagnol était cette fois sur les planches presque tous les soirs au Théâtre des Variétés à Paris pour le spectacle de Laurent Ruquier Le plus beau dans tout ça, avec Régis Laspalès.

Il raconte depuis son confinement dans la capitale française : "Le confinement a été vraiment une coupure sans préavis et cela a été très bizarre. On nous a appelé à midi pour nous dire : 'ne venez pas ce soir on ne jouera plus'".

Si l'univers artistique lui manque, le comédien prend toutefois ces mesures avec philosophie : "Cela crée un manque énorme parce que de plus j'avais un rythme de travail assez élevé. C'était la course. Mais je suis quelqu'un qui prend du bon côté toutes les situations qui m'arrivent donc j'ai bien accepté et j'assume ce confinement et j'en profite pour me reposer à la maison même si la scène et mes projets me manquent".