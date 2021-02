Zoomez sur l'envers du décors d'Hollywood avec ces lectures cinématographiques

Michel Dufranne vous invite dans le monde des stars du grand écran dans Le 6-8, avec deux livres consacrés au cinéma à Hollywood : Les Filles mortes ne sont pas aussi jolies et Ça tourne mal… à Hollywood.

Alors que l'hiver est toujours bien présent et que le confinement limite sérieusement les activités, difficile de trouver des moments de détente et d'évasion. Profitez d'un bon livre et voyagez en lecture avec deux ouvrages proposés par notre chroniqueur littéraire sur l'univers du 7ème art américain.