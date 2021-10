Zéro déchet : 3 façons de réutiliser les épluchures d’oignon

Tout est bon dans l’oignon, même les épluchures ! Riches en fibres et en antioxydants, elles trouvent leur utilité en cuisine mais pas que… Oumaïma Kasmi fait le plein d’astuces antigaspi pour réutiliser intelligemment vos épluchures d’oignon dans Le 6/8 .

Les épluchures d’oignon contiennent des antioxydants, excellents pour notre santé. Ces derniers possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes reconnues scientifiquement et permettent de préserver la jeunesse de nos cellules et de notre peau.

Même si l’on retrouve des antioxydants tant dans les épluchures des oignons rouges que dans celles des blancs, ce sont chez les rouges qu’est présente la quercétine. Un pigment aussi présent dans les raisins rouges, dans certains thés, dans l’ail, ou encore dans le brocoli. Il s’agit d’un flavonoïde puissant, soit un pigment végétal de la famille des polyphénols reconnue pour ses vertus antioxydantes.

Autre avantage santé des épluchures d’oignon, leur teneur en fibres réputées pour être bénéfiques à notre microbiote. Il est recommandé d’en consommer 30g par jour, or la consommation moyenne du belge tourne autour de 19g nous informe Oumaïma qui vous livre ses astuces pour booster votre apport quotidien.

Deux utilisations des épluchures d’oignon en cuisine :

Pour agrémenter les soupes et les bouillons : il suffit de les retirer à la fin quand votre potage est prêt (avant de mixer). Cela va renforcer le goût et éventuellement amener de la couleur, en plus des bénéfices pour la santé.

Réduites en poudre en guise d’aromate ou farine : séchez-les au four sans dépasser les 100° pour conserver les antioxydants. Passez ensuite le tout au mixeur. Cette poudre obtenue se mélange à des herbes séchées dans des petits pots à épices fait maison, en guise d’aromates. Cette poudre est aussi excellente en farine dans les préparations de pains maison ou de la focaccia, mais aussi dans les préparations de pâte à tarte salée. Cet ajout va diminuer la quantité de farine de blé que vous auriez utilisée tout en amenant une part d’antioxydants et une petite saveur subtile. C’est aussi très bon dans une pâte à pizza maison.

