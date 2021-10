Zaz se découvre davantage avec un nouvel album plein de douceur, "Isa"

"Elle ne court pas après le son à la mode. On n'est pas du tout sur le même son qu'Angèle, mais sur un album dans la tradition de la chanson française, avec beaucoup d'instruments, des cordes qui donnent de l'ampleur. Il y a aussi beaucoup de douceur dans cet album, c'est assez bien fait" analyse Bruno, ce qui ne se dégageait pas dans ses disques précédents. "Je suis très intense et cela va dans tous les sens, je suis très exigeante et je suis assez dure. J'ai dû trouver ce fameux lâcher-prise que je n'arrivait pas à trouver. Il fallait accepter de cela. J'avais l'impression d'être en chute libre et de ne pas pouvoir me raccrocher à quelque chose, j'ai donc dû trouver de la bienveillance de la douceur, j'ai aussi rencontré un homme qui m'apporte beaucoup cela" a-t-elle déclaré sur VivaCité.

Comme chez Barbara Pravi, cet album ne comporte donc pas vraiment de potentiels tubes radiophoniques mais s'inscrit dans la plus pure tradition de la chanson française.