Yaourt grec : les recettes à suivre de Carlo pour savourer ce délice des dieux

Le printemps est pleinement installé et avec lui le retour des produits frais. Le chroniqueur culinaire du 6-8 vous emmène du côté de la Grèce pour vous parler d'un des aliments qui le passionne le plus : le yaourt grec.

On voit aujourd'hui toutes sortes de marques revendiquant leurs yaourts comme "grecs" ou de type grec, plus crémeux que le vrai. En réalité, le yaourt grec authentique, est "très compact, très épais, très crémeux" et surtout, les grecs ne l'appellent pas yaourt grec. "Ils parlent de yaourt égoutté (straggisto) ou pas égoutté (astraggisto) ".

Le yaourt, à la fois bon pour la santé et le transit, est composé d'au moins deux bactéries particulières pour obtenir l'appellation Yaourt selon Carlo De Pascale : le lactobacillus bulgaricus et le streptococcus thermophilus.

Yoghurt with Whole Fresh Blueberries, Raspberries - © wilatlak villette - Getty Images

Goûtez et rectifiez l'assaisonnement (sel, poivre, huile d'olive et vinaigre).

Mélangez le yaourt, les herbes et e concombre, ajoutez le vinaigre et l'huile d'olive, poivrez.

Carlo De Pascale vous conseille également une version sucrée du tzatziki auquel on rajoute du jus de citron et du miel au yaourt. "Vous les fouettez ensemble et on ajoute le yaourt. Cela va détendre un peu le yaourt et on se fait plaisir avec des fruits secs ou des fruits confis à la grecque" recommande-t-il.

Greek yogurt with apple, blackberries, blue berries and honey - © Ryan Benyi Photography - Getty Images/Image Source

Labneh tomates et fraises rôties

Yaourt grec : les recettes à suivre pour savourer ce délice des dieux - © Yotam Ottolenghi

Yaourt grec : les recettes à suivre pour savourer ce délice des dieux - © Une aiguille dans l'potage

Si vous avez du labneh, Carlo vous suggère de l'accompagner par de l'huile d'olive et des tomates rôties. "Faites rôtir des tomates cerises au four avec de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail un peu écrasées. Il y a un petit jus qui se forme et on étale ensuite le labneh". Ce plat est valable avec plein de légumes ou de salades.

Carlo pointe aussi une recette de yaourt grec sucré du cuisinier israélien Yotam Ottolenghi, des fraises rôties. "Vous mettez des fraises au four, avec un petit peu d'eau, du sucre glace, et un petit peu d'essence de vanille, éventuellement d’autres épices comme du sumac ou pas d'épices. Vous les faites rôtir au four à 180 degrés. Il y a un jus qui va se faire. Vous le déglacez à nouveau avec un peu d'eau. Vous séparez les fraises, vous séparez le jus, et vous prenez le yaourt et faites des striures dedans avec le jus et par dessus vous mettez les fraises rôties" détaille Carlo De Pascale. Ce dessert se mange froid à température ambiante. Il ne doit pas être glacé.