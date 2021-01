WWF lance un challenge aux enfants pour préserver la biodiversité

Virginie Hess, la dame nature du 6-8 vous propose une idée originale à réaliser en famille cet hiver : un challenge destiné aux enfants avec des défis pour protéger la nature.

Si vos petits bouts ne savent pas quelle activité réaliser durant cet hiver confiné, WWF a la solution pour eux : le #RangerClubChallenge, du nom de son club destiné aux enfants qui propose habituellement de nombreuses activités en lien avec la nature et sa préservation. Ce club est d’ailleurs une manière originale de sensibiliser ses progénitures à la biodiversité et l’importance de sa préservation. "Ils organisent des camps et activités nature, c’est du plaisir et de la bonne humeur et cela engage les enfants dès le plus jeune âge" indique Virginie Hess.

Le #RangerClubChallenge, défiant les plus jeunes à prouver qu’ils sont des vrais protecteurs de la nature, a commencé en décembre et propose de réaliser un défi par mois jusqu’en mars, "une chouette initiative car elle est super concrète" s’enthousiasme la chroniqueuse.