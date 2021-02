WhatsApp veut-il savoir tout de vous ? Le point sur l’application et ses changements

Tout comme Caroline Sury : "WhatsApp est une application de messagerie qui chiffre vos conversations de bout en bout. Le réseau social ne peut pas s’immiscer dans vos conversations. Il n’y a que vous et le/les destinataire(s) qui peuvent les lire. Ici, il était question d’échanges de données de contacts et des informations sur votre profil (âge, genre, etc.)."

Les conditions et la "menace" de supprimer le compte des utilisateurs n’y adhérant pas dans les temps, n’ont pas manqué de générer mauvaise presse à la célèbre application de messagerie détenue par Facebook. Quelques jours plus tard, WhatsApp a finalement rétropédalé et tenu à rassurer ses utilisateurs .

L’intention première de Facebook et Whatsapp est de favoriser le ciblage publicitaire grâce à ces échanges : "Il y a des gens qui sont sur WhatsApp et pas sur Facebook, mais Facebook a des ramifications partout et essaye d’en savoir davantage sur vous", pointe Caroline qui encourage tout de même à accepter les nouvelles conditions.

"C’est un peu bizarre et toujours nébuleux, mais accepter les nouvelles conditions, c’est permettre aux entreprises, qui ont de plus en plus l’habitude d’utiliser cet intermédiaire, d’échanger avec vous, consommateur, et ça ne va pas plus loin que ça finalement", précise-t-elle.

La confusion était donc de mise car les conversations WhatsApp continueront d’être chiffrées de bout en bout et ni Facebook, ni WhatsApp n’auront la possibilité de voir ces messages privés, assure la compagnie. Raison pour laquelle de nombreux utilisateurs s’étaient alarmés dans un premier temps au vu de ce qui était perçu comme un abandon de l’une des valeurs fondatrices de de la messagerie, à savoir la protection des données.