"Western Spaghetti" : 3 films pour (re)découvrir ce genre tout particulier au cinéma

"Par contre, s’il y a bien une chose à ne pas faire, c’est de dire à un Italien que vous aimez les Western Spaghetti, c’est un terme péjoratif là-bas. Ils préféreront dire, et on les comprend, western à l’italienne", ajoute Nicolas avant de passer à son traditionnel top 3 des films du genre .

Le héros se veut lui aussi un peu veule, lâche et poussiéreux . "Une sorte de gentil méchant comme on les aime. Qui n’a pas de nom, ou bien un qui se termine par "a" ou par "o"", ajoute-t-il.

"Il y a plusieurs différences avec le western classique. Les tournages se font exclusivement dehors et non pas en studio, comme ils en avaient l’habitude. Ils aiment désormais faire de la poussière. C’est un western sale et plus "réaliste" ", indique Nicolas Buytaers .

Alors que le western hollywoodien est en déclin dans les années 60 , les producteurs et réalisateurs italiens, lassés des péplums devenus ringards, réinventent le genre… à leur sauce. Une sauce qui lui prêtera ensuite son nom et dont le premier film " Duel au Texas " sortira en 1963 .

Disparu dans les années 80 au profit des films "kung-fu", le Western Spaghetti est brillamment représenté par la célébrissime Trilogie du Dollar ou de l’homme sans nom, à savoir la trilogie contenant les trois plus grands films du genre : "Pour une poignée de dollars" (1964), "Et pour quelques dollars de plus" (1965) et "Le Bon, la Brute et le Truand" (1966), tous réalisés par Sergio Leone, joués par Clint Eastwood et mis en musique par Ennio Morricone.

En faisant abstraction de ces films de légende, Nicolas Buytaers nous livre son top 3 subjectif.