"Wat zeg je ? Ik begrijp niet", tous ces dialectes flamands...

Pour les francophones, le néerlandais, ce n’est pas facile ! Surtout parce que la langue de Vondel dénombre énormément de patois aux Pays-Bas et en Flandre : plus de 600 patois différents en tout !

Ca faisait longtemps qu'il n'était plus venu dans le 6-8, mais Diego Smessaert est de retour pour son coup d'oeil vu de Flandre ! Au programme du jour : les dialectes flamands !

Ajouter tout cela aux différents accents et le francophone est définitivement perdu !

Malgré que parfois le patois flamand soit plus simple pour les francophones car le vocabulaire est en français, il faut souvent apprendre le mot ou l'expression tel quel ! Une expression simple à retenir : " Oewist ? " qui peut s'utiliser partout en Flandre de façon informelle au lieu de " hoe gaat het ? ". Les termes d'un dialecte varie également selon la grammaire. Un très bon exemple est avec le " ja " !

Autre exemple, le mot balançoire peut être exprimé de dizaines de façons différentes, et ce sont souvent des termes qui n'ont rien avoir ensemble : schommel, jokkel, wipper, zwok, biezabijs, etc.

Des dialectes vivants !

"Hoehel", le Google flamand - © Tous droits réservés

En Flandre, de par le nombre de patois différents, les interviews aux journaux télévisés sont très souvent sous-titrées. Sinon les Brugeois ne comprennent pas les Anversois, et inversement ! Cela renforce l'utilisation et la mise en avant des patois locaux.



C'est le même cas de figure dans les séries flamandes où le patois est régulièrement utilisé. La série " Bevergem " est même complètement en patois et cartonne.

Côté musique, les chansons en dialectes cartonnent aussi. L'une des plus populaires est " Ploegsteert " de Het Zesde Metaal et est entièrement chanté dans le dialecte de la côte. D'autres comme Flip Kowlier ou Fixkes passent régulièrement à la radio.

De manière un peu insolite, la Flandre Occidentale a son propre Google nommé " Hoehel ". La raison : les habitants de Flandre Occidentale ont un problème avec les " g " dans les mots !