"Wanted Lucky Luke" : quand Lucky Luke devient… le hors-la-loi à attraper

On a l’habitude de lire Lucky Luke comme le cow-boy justicier qui attrape les Dalton. Une BD intitulée Wanted Lucky Luke et parue ce 9 avril propose cette fois l’inverse. Mathieu Van Overstraeten nous tire plus vite que son ombre l’histoire de cette aventure.

Il y a des classiques de romans, comme 1984 de George Orwell, qui sont adaptés en bande dessinée, mais on trouve aussi des BD dont l’histoire est remaniée, comme un spin-off du 9ème art : c’est le cas de Wanted Lucky Luke, qui propose une aventure du célèbre cow-boy du Far West mais pas dans la série d’albums traditionnels.