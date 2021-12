Walt Disney : 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur le père de Mickey Mouse

A ses 17 ans, il entend que l’armé recherche des ambulanciers. C’est ainsi qu’il ment sur son âge et est retenu dans la sélection. Cependant, avant qu’il ne puisse partir en Europe l’Armistice est signé. Etant le cinquantième de la liste du dernier contingent de 50 hommes qui devaient embarquer, il est considéré comme le dernier soldat à partir pour la guerre.

C’est en reproduisant un spectacle du célèbre Chaplin devant ses amis, sa famille et finalement dans un vrai théâtre que l’amour du spectacle lui est venu.

Quelques années plus tard, ce fut au tour de sa sœur de se retrouver alitée. Souffrante d’une rougeole, Walt a réalisé ses premiers dessins initialement uniquement pour l’amuser.

Son père étant atteint d’une pneumonie, ils ont dû retourner en ville, à Kansas City plus précisément. Là, il entama une carrière de vendeur de journaux en étant épaulé par ses fils. C’est ainsi que chaque matin, à 4 heures, avant d’aller à l’école, Walter faisait des tournées.

Né à Chicago, il n’y restera que très peu de temps en réalité. En effet, entre l’âge de 4 et 9 ans, ses parents ont racheté une ferme dans le Missouri; c’est donc là qu’il grandit entouré d’animaux dont il aimait tant s’occuper.

Après un moment assez difficile de sa vie, Water a décidé de rejoindre son frère à Hollywood. Pour recommencer tout à 0, il se lance dans une carrière d’acteur… Une très courte à vrai dire car elle n’a jamais réellement pu commencer. En effet, son rôle à peine obtenu, le tournage est annulé pour cause de pluie.

© getty images

9. Oswald, le grand frère de Mickey méconnu

De retour à son premier amour, il crée entre 1924 et 1927, 70 dessins animés. En 1927 naît son premier personnage phare : Oswald le lapin chanceux.

Ce dernier sera l’objet de plusieurs malentendus avec son distributeur de New York. Finalement, il perd tous droits sur lui mais loin d’être abattu, il le modifie et crée le célèbre Mickey Mouse.