Voyagez dans les nouveaux Gaëtan Roussel, Charles et Jean-Michel Jarre, et fêtez un album phare des Stones

Sortie album : Gatean Roussel et Charles dans l'actu musicale - 23/04/2021 Sortie album : Gatean Roussel et Charles dans l'actu musicale

Une artiste émergente, Charles, et deux stars confirmées de la musique, Gaëtan Roussel, Jean-Michel Jarre, sortent un nouvel album. Bruno Tummers nous en parle dans Le 8/9 ainsi que des 50 ans du mythique album Sticky Fingers des Rolling Stones. Trois générations et trois univers différents : Charles, 20 ans, Gaëtan Roussel, 48 ans, et Jean-Michel Jarre, 72 ans sortent chacun un album.

Gaëtan Roussel poursuit dans ce qu’il fait de mieux

© PIAS Leader de Louise Attaque, membre du groupe Tarmac, sortant un album en duo avec l’actrice Rachida Brakni, auteur pour d’autres artistes comme Vanessa Paradis ou Alain Bashung, et une carrière solo qui a cartonné grâce au tube Help Myself en 2010 : Gaëtan Roussel est un touche-à-tout. Il revient avec un quatrième album solo, Est-ce que tu sais. Le premier single de ce nouveau disque, Je me jette à ton cou évoque l’amour mais aussi l’amitié, grâce à la présence de Daniel Auteuil dans le clip. "L’amitié est un thème qui traverse ce disque" remarque d’ailleurs Bruno Tummers. C’est normalement Gaëtan Roussel qui devait réaliser la bande sonore d’un spectacle de Daniel Auteuil. À cause de la pandémie, le spectacle n’a pas eu lieu mais résulte donc cette collaboration sur ce nouveau titre du leader de Louise Attaque. Il y a d’autres artistes qui figurent sur cet album comme Camélia Jordana ou Alain Souchon, "avec des mots écrits par Gaëtan Roussel et c’est assez rare qu’Alain Souchon ne chante pas ses propres textes, cela prouve la qualité de la chanson". Gaëtan Roussel propose un album toujours à la croisée de la chanson française et du rock, mais dans un registre plus acoustique. "Il voulait une prod pas trop chargée et des textes vraiment frontaux. C’est une belle réussite si vous appréciez sa voix particulière" promet le chroniqueur.

Charles et son univers entre ombre et lumière

Deux icones : Jean-Michel Jarre et les Rolling Stones dans l’actu musicale - 23/04/2021 Deux icones : Jean-Michel Jarre et les Rolling Stones dans l’actu musicale

Jean-Michel Jarre vous transporte en Amazonie

© Tous droits réservés Le pionnier de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, revient lui aussi avec un nouvel album. Plus de quarante ans après Oxygène, le musicien, DJ et producteur confirme son retour en forme. Après des succès dans les années 1980 et 1990, et une période moins faste début du 21e siècle, il avait retrouvé les sommets avec Electronica "dont on avait beaucoup entendu parler, il travaillait avec ses fils de musique que sont Air et Moby" rappelle Bruno Tummers. Le nouvel album de Jean-Michel Jarre s’intitule Amazonia, bande-son d’une exposition de photos sur l’Amazonie signée par le photographe Salgado qui débutera mi-mai à Paris. Le son proposé sur ce disque est bien plus apaisant que d’habitude, avec des chants d’oiseaux ou le bruit de la pluie qui collent à l’ambiance amazonienne. À 72 ans, l’icone de la musique électronique continue ses expérimentations, proposant un album en version standard et avec un son travaillé exclusivement pour les écouteurs.

50 ans de l’album mythique des Stones

© Sony Eux aussi ont la septantaine et sont toujours autant en forme : les Rolling Stones célèbrent les 50 ans de leur mythique album Sticky Fingers, paru le 23 avril 1971. La pochette avait été signée par Andy Warhol, maître du pop-art. Cet album est le premier sur lequel apparaît le célèbre logo de la langue pendante du groupe britannique à l’intérieur et au verso du vinyle. Cet album est aussi le premier produit par leur propre maison de disque et le premier sans Brian Jones, décédé en 1969 et remplacé par Mick Taylor. On y retrouve les tubes Brown Sugar, évoquant l’héroïne mais aussi l’esclavage, Wild Horses, qui parle du fils de Keith Richards et de la relation entre Mick Jagger et Marianne Faithfull. Cette dernière cosigne d’ailleurs le titre Sister Morphine. "C’est un album fondateur du rock" résume ainsi Bruno Tummers qui pointe l’accent blues toujours bien présent sur ce disque. Un nouvel album pour les papys du rock serait d’ailleurs en préparation. 50 ans après Sticky Fingers, les Rolling Stones ne semblent pas près d’arrêter notre Satisfaction, et c’est tant mieux !

8 images © Guillaume Souvant / AFP © Michele Eve Sandberg / AFP © Stephane De Sakutin / AFP © Universal