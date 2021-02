Voyages initialement prévus en février : quelles conséquences suite aux nouvelles interdictions ?

Dans Le 6-8, Caroline Sury, chroniqueuse bons plans et économie, met le doigt sur les interdictions de voyages pendant tout ce mois de février et avertit des conséquences qui peuvent en découler. Focus.

Les voyages non-essentiels n’étant plus possibles depuis le 27 janvier et jusqu’au 1er mars prochain, Caroline Sury s’est penchée sur le sujet afin de répondre aux interrogations des personnes devant voyager au-delà de nos frontières dans le cadre professionnel ou ayant initialement prévu un voyage ce mois.

Le rôle des mutualités

En tant qu’affilié à une mutualité en Belgique, vous bénéficiez d’un service d’assistance urgence médicale à l’étranger à savoir, au sein de l’Union européenne, au Liechtenstein, en Norvège, en Islande ou encore en Suisse.

Si vous avez besoin d’assistance alors que vous êtes sur un sol étranger, c’est bel et bien votre mutualité qui vous prendra en charge en temps normal afin de vous aider et/ou de vous rapatrier. "C’est le service Mutas. C’est un service offert conjointement par les mutuelles, sauf les mutualités libres qui ont leur propre système et qui s’appelle Mediphone Assist", explique Caroline Sury.

Cependant, puisque les voyages non-essentiels sont interdits, les mutualités ne pourront pas, dans ce cas, vous porter assistance. "Et ceci même pour un voyage professionnel qui peut donc être un voyage essentiel", avertit la chroniqueuse qui appelle à la vigilance. Il en va de même pour les mutualités libres.

Il vaut mieux le savoir parce que si vous partez quand même, que vous vous faites mal à l’étranger et que vous devez être rapatriés, il y a peu de chance que ça soit le cas

Quid des assureurs ?

Si la même question est posée à un assureur comme Europ Assistance, la réponse sera la même : les voyages non-essentiels ne sont pas couverts. Nuance, les voyages essentiels, eux, le sont.

Il est donc primordial de bien vérifier ce qu’il y a dans les contrats : "Surtout si vous avez un contrat Europ Assistance parce que les mutuelles ne vous couvriront pas, ça c’est certain". Europ Assistance est donc dans la mesure de vous rapatrier en cas de besoin, mais une condition s’impose : "si vous êtes atteint du COVID, on vous mettra en isolement sur place et ils interviendront d’une autre manière. On ne va pas venir vous chercher en avion avec le risque de contaminer d’autres personnes", mentionne Caroline.