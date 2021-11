"Voyage" d’ABBA face à "The Lockdown Sessions" d’Elton John : quand tradition et modernité se mélangent

La tentation de comparer ces deux disques est grande pour ces artistes qui ont bâti leur renommée dans les années 1970. Comme bien souvent dans l’histoire de musique, deux visions du monde s’affrontent (à leurs dépens ?) : la tradition et le conservatisme vs. la modernité et l’innovation.

© Universal

ABBA fait du ABBA. Le groupe vainqueur de l’Eurovision 1974 est globalement "resté dans les clous" de leur son des années 1970 selon Bruno Tummers.

Dans I Still Have Faith In You par exemple, on recense les mêmes harmonies vocales entre Agnetha et Anni-Frid, et les mélodies bien agencées de Björn et Benny.

Pour le chroniqueur, contrairement à ce que certaines personnes affirment, les voix des deux chanteuses ont perdu en brillance. Elles ne sont plus les mêmes qu’à l’époque. Cette énergie qui décline avec l’âge ne peut être reprochée : les quatre membres ont tous passé la septantaine.