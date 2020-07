Vous vous lancez dans la recherche d'emploi ? Voici les conseils du Forem

Conseils et astuces pour postuler à une offre d’emploi - Extrait de Le 6-8 (135/255) - 14/07/2020 Conseils et astuces pour postuler à une offre d’emploi

Trouver un travail devient de plus en plus compliqué, d'autant plus avec la crise liée au coronavirus. Thierry Ney, le responsable communication du Forem a livré les conseils et astuces aux chercheurs et chercheuses d'emploi dans Le 6-8. Le Forem et Actiris ont dévoilé il y a peu leur liste de métiers en pénurie pour les futurs chercheurs d'emploi. Le Forem vous donne aujourd'hui des conseils sur les bonnes démarches à effectuer dans votre recherche d'emploi.

De nombreux outils gratuits à disposition Les jeunes qui sortent des études et cherchent directement du travail doivent absolument poursuivre les démarches suivantes. "Le premier réflexe c'est de s'inscrire auprès des services publics de l'emploi, que ce soit au Forem en Wallonie ou à Actiris à Bruxelles" souligne Thierry Ney. Dans les deux cas, vous pouvez le faire en ligne ou par téléphone, à savoir respectivement sur le site du Forem ou en appelant le 0800/93947 ou via MyActiris pour Actiris, ou en téléphonant au 0800 35 123. "Vu la période particulière, on conseille celles et ceux qui viennent se réinscrire ou qui ont des facilités au niveau des outils informatiques de le faire via internet car pour le moment nous sommes fort sollicités. Rien que pour le mois dernier, nous avons eu 15000 demandeurs d'emplois supplémentaires suite à la crise du covid-19" avance encore le porte-parole du Forem. Pour rappel, l'inscription au Forem ou à Actiris est un acte administratif gratuit et qui génère des services gratuits comme un accompagnement personnalisé pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi. "On a plus de 300 formations et on a des outils permettant aux demandeurs d'emploi de se positionner sur le marché. C'est donc relativement important de s'inscrire rapidement vu les facilités".

Cherchez en priorité avec les sites des services publics de l'emploi Lorsque vous postuler, il faut prospecter au mieux pour trouver les offres d'emplois qui conviennent à vos qualifications. À nouveau, pour Thierry Ney, le premier réflexe à adopter est de consulter les sites du Forem et d'Actiris. "Sur le site du Forem il y avait plus de 42000 offres d'emplois disponibles, idem chez Actiris et Randstad a classé les services publics de l'emploi comme meilleur canal pour trouver un job" souligne-t-il. La recherche d'emploi que vous effectuez selon votre diplôme ou formation peut être plus vaste qu'on ne le pense. Vous avez par exemple une formation dans l'électricité, on pense généralement à la construction mais il existe d'autres secteurs comme l'automobile. "Il faut ensuite analyser en profondeur l'offre d'emplois pour voir si le profil correspond complètement avec les besoins de cet employeur. Si pas, il y a des formations qui peuvent la compléter" informe le porte-parole.

Personnalisez votre lettre de motivation Lorsque vous trouvez une offre d'emploi qui vous plaît et vous correspond, il vous reste deux tâches à accomplir, deux documents à travailler : le CV et la Lettre de motivation. Le CV doit rappeler vos compétences et la lettre de motivation va insister pour indiquer pourquoi on doit nous prendre plutôt qu'une autre personne. Pour Thierry Ney, "il faut la personnaliser au maximum" car en une minute ou une minute trente, le sélectionneur choisira de garder ou non votre candidature. Des tutos sont disponibles sur les sites du Forem et d'Actiris à ce sujet.