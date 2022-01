Vous pensez déjà à vos vacances ? Découvrez quelles sont les règles pour les congés en entreprise

En 2021, à cause de la pandémie, l’augmentation de jours de maladie, de quarantaine et de chômage corona, beaucoup de salariés n’ont pas eu l’occasion de prendre tous les congés auxquelles ils avaient droit. Que faire de ces restes de 2021 ? Est-il possible de les récupérer en 2022 ? Cela dépendra du type de congé dont il était question.