Vous partez en voyage ? Voici ce qu’il ne faut pas oublier en période covid

Vous comptez voyager un peu ? Pour que cela soit bien un moment de repos et non de stress ; Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique dans le 6/8, vous rappelle ce qu’il ne faut pas oublier, afin de partir en paix en cette période Covid.

Vérifiez les conditions d’entrée du pays

En cette période, les législations varient et sont bien différentes d’un pays à un autre. Pour la plupart des pays européens, un certificat de double vaccination, un test négatif ou un certificat de rétablissement suffit. Cependant pour d’autres, il en faut beaucoup plus.



En France, pour les plus de 65 ans, depuis le 15 décembre, il est demandé d’avoir une preuve de troisième vaccination. En ce qui concerne les personnes en dessous de cet âge, cette obligation entre en vigueur dès le 15 janvier. Les enfants à partir de 12 ans doivent avoir un test négatif.



Au Portugal, un certificat de double dose ne suffit plus, il faut avoir un test négatif en plus.

En Italie, les autorités sont plus strictes. En arrivant, vous devrez faire un test plus une quarantaine pour les personnes non-vaccinées et les enfants. Il est à spécifier ici, que dès 6 ans, un test négatif est demandé.

En Suisse, on demande un test un supplémentaire en arrivant et pour les non-vaccinés, un autre entre le 4e et le 7e jour.

En résumé faites donc très attention à vos enfants car les normes ainsi que les âges changent en fonction des pays. Prenez garde également à la validité de vos tests qui dépendent de si c’est un test PCR ou un antigénique.