Vous aussi réalisez votre chanson à la sauce AC/DC grâce à cette vidéo

Avec cette vidéo humoristique et didactique dénichée par Hugues Hamelynck , vous filerez tout droit vers la Highway To Hell .

AC/DC a sorti en novembre 2020 un nouvel album, baptisé Power Up. L'album reste fidèle à la musique servie par groupe de hard rock australien . Mais au fait, quelle est la recette d'un tube d' AC/DC ?

Vous avez toujours rêvé de vous prendre pour Angus et Malcolm Young , Brian Johnson , Cliff Williams ou Phil Rudd ?

"Deux Britanniques se sont amusés à décoder les ingrédients qui font les tubes de groupes comme AC/DC. Ils se sont amusés à fabriquer en quelques secondes un morceau à la manière d'AC/DC" note Hugues Hamelynck dans Le 6-8.

D'après la vidéo, vous n'avez besoin que de quelques ingrédients :

Trois accords simples de guitare : La, Ré, Sol, à placer dans n'importe quel ordre

: La, Ré, Sol, à placer dans n'importe quel ordre Un kick de batterie enjoué

Une basse avec un enchaînement simple des accords

Un titre de type Dog on the Road

Pour la voix, votre meilleure imitation de Marge Simpson

Un texte avec de nombreuses phrases courtes, faites d'interrogations et d'exclamations. Exemple : 'What's That ? Look out ! Dog on the road (There's a dog on the road)'

On ajoutera pour la guitare de ne pas négliger les silences dans la rythmique, l'apanage de Malcolm Young, et d'étouffer les cordes après les avoir grattées et pour la batterie de ne pas hésiter sur l'usage des cymbales.

Avec de tels conseils, vous êtes parés pour un Back In Black.