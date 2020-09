Vous aimez les escape games ? Vous adorerez les escape kits

Les escape games sont l'une des grandes modes jeux des dernières années. Pascal Michel nous notamment récemment le dernier jeu de société de la gamme Unlock sur l'univers Star Wars dont le succès n'est plus à prouver. Après l'arrivée des escape games en grandeur nature et en jeux de société, Luana Fontana s'est intéressée cette fois au dernier phénomène : les escape kits.

Mais l'escape kit se différencie aussi du format jeu de société car une fois payé, vous recevrez le jeu en pièces détachées : vous devrez imprimer vous-même le jeu et le découper . "On en a pour 10-15 minutes maximum" estime Luana.

Plusieurs thèmes s'offrent à vous et contenteront petits et grands. Le dernier en date : le Petit prince "qui apparemment a énormément de succès" souligne Luana Fontana .

Petit problème avec cette formule : elle coûte parfois cher et vous devez vous déplacer pour la réaliser. Comme la version jeu de société, l'escape kit est plus pratique car il est moins cher et on peut le réaliser directement chez soi , une bonne alternative d'ailleurs en cette période de crise sanitaire. Vous devez uniquement vous rendre sur le site escape-kit.com pour le payer et le télécharger.

Des niveaux adaptés

Une fois installé, on peut commencer à jouer !

L'escape-kit vous proposera une succession de petites énigmes d'un certain niveau, selon la version que vous aurez préalablement choisie. Luana Fontana a ainsi joué avec Tom Salbeth à celui sur l'espace, pour les ados et adultes. "Cela a l'air tout simple mais ce n'est pas juste répondre à un labyrinthe c'est aller plus loin que l'évidence pour chaque épreuve" commente la chroniqueuse.

Si vous jouez avec des enfants, optez donc pour un escape-kit selon leur âge. Il existe même un niveau de difficulté rien que pour les enfants.

Parmi les thèmes proposés, on retrouve entre autres ceux des sorciers ou du Petit Prince pour les enfants ou encore de la Casa De Papel chez les adultes.

Si à première vue, on peut craindre une utilisation abondante de papier, le jeu pourra facilement être partagé avec des amis ou des connaissances. Il est également tout à fait possible de s'amuser tout en faisant attention à la planète en jouant à cet escape-kit uniquement en ligne. Les deux versions sont en effet possibles et vous pouvez même imprimer uniquement les éléments du jeu et garder les consignes en numérique et encoder les réponses sur votre ordinateur.