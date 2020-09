Vous aimez Koh-Lanta ? Vous adorerez le jeu de société Galérapagos

Pascal Michel vous présente en ce début d'automne dans Le 6-8 deux jeux devenus des incontournables du jeu de société : Istanbul et Galérapagos.

Les vacances sont terminées, le temps décline avec l'arrivée de l'automne et vous avez envie d'une évasion à Istanbul ou sur les plages d'une île déserte ? Pascal Michel a la solution facile et amusante pour vous : Istanbul et Galérapagos, deux jeux de société à partir de 10 ans qui vous feront voyager tout en passant un moment agréable entre amis ou en famille.