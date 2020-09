Il faut savoir que ces quelques semaines, que ce soit le soleil, le plage, la mer (pour ceux qui sont partis) mais aussi tout simplement, la piscine, les couchers tardifs après des soirées un peu arrosées, ou le changement de rythme, tout ça n’a pas fait que du bien à votre peau, ça l’a fragilisée. En plus, après les vacances et le retour à la normalité, la peau va devoir se défendre aussi contre le stress et la pollution. Donc là, il va falloir l'aider à faire face à tous ces désagréments et à reconstituer son bon capital pour affronter au mieux le changement de saison qui arrive !

Ces dernières semaines, avec les vacances ou les semaines plus décousues qu’on a connues, vous avez peut-être eu le temps de vous occuper de votre corps, vous trouvez du fait votre peau plus belle, plus reposée voire encore un peu bronzée et vous n’avez pas forcément envie de reperdre tout ça.

Même si la météo clémente joue les prolongations en ce moment, et c'est tant mieux, on s’achemine quand même doucement vers la fin de l’été!

Redonnez un coup d'éclat à votre hâle

Votre rituel beauté d'après l'été - © Jonathan Storey - Getty Images

Pour garder votre bronzage

-Faites un gommage sur le visage et le corps. On pense parfois qu’il ne faut surtout pas gommer une peau bronzée pour conserver le hâle intact. Or, c’est faux car l'exfoliation va justement permettre d’avoir un bronzage plus uniforme et plus lumineux. Alors oui, vous perdrez un peu de couleur mais ce sont des couleurs superficielles. Tandis qu'en

éliminant les cellules mortes, l’exfoliation va révéler un hâle profond plus durable. Par contre, que ce soit pour le visage ou le corps, choisissez un gommage doux pour ne pas agresser la peau qui est déjà plus fragilisée et faites-le juste une fois par semaine. Ca va lisser le grain de peau et ca vous permettra de retrouver un teint plus uniforme.

-Quand vous commencez à "débronzer", utilisez un autobronzant léger, que vous pouvez appliquer tous les 4 jours ou alors diluer dans votre crème de jour ou votre lait pour le corps. Autre solution: un prolongateur de bronzage, qui stimule la mélanine (pigment à l'origine de la couleur de la peau) et permet de conserver cet aspect satiné.

-Prenez des compléments alimentaires

Pour booster au maximum la durée de votre hâle, il existe des gélules auto-bronzantes qui libèrent un actif naturel qui va aider votre peau à rester couleur caramel.

-Autre option: les gélules plus classiques qu'on prend avant, pendant et après l’exposition au soleil. Généralement, avant de partir en vacances, elles aident à préparer la peau, et au retour, elles aident à entretenir le bronzage et à le garder homogène le plus longtemps possible. Vous pouvez en prendre le temps d’une cure à la rentrée.

Et pour faire durer les beaux reflets dans vos cheveux

Le soleil a aussi apporté des jolis reflets dorés ou de belles nuances à votre chevelure? Pour les entretenir, il faut impérativement évitez les sprays éclaircissants à base d’eau oxygénée qui ont tendance à donner un aspect orangé. Le mieux est d'opter pour des formules au citron, ou des soins enrichis en particules dorées qui réfléchissent la lumière.