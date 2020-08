Votre colis est endommagé ou perdu : comment réagir ?

Les plaintes pour les achats auprès de commerces en ligne étrangers sont en hausse. Caroline Sury, du journal L'Écho et chroniqueuse conso, nous livre tous ses bons plans pour que l'on puisse réagir au mieux en telle circonstance.

Les chiffres étaient déjà élevés concernant les problèmes de colis signalés en Belgique et ceux-ci ne font qu'augmenter, encore plus en 2020.

"Quand on regarde les chiffres, l'Inspection économique a révélé qu'en 2019 il y avait eu l'équivalent de plus ou moins 10.000 problèmes avec des colis. C'est cinq fois plus qu'en 2018" note Caroline Sury. Déjà pour la période entre janvier et mars 2020, on a signalé 5000 problèmes liés à ces ventes par correspondance.

Pour les ventes qui n'arrivent jamais à destination, en 2016 on en comptait presque 1000, l'an dernier 3000 et en 2020 au premier trimestre ce sont près de 2000 problèmes de colis qui ne sont pas arrivés.

Caroline vous livre ses conseils pour palier à un problème qui pourrait se poser si vous effectuez des achats en ligne.