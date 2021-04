Votre chien ou chat souffre de douleurs articulaires ? Testez la rééducation fonctionnelle !

En médecine vétérinaire, il est avéré que les consultations orthopédiques grimpent en flèche . Les troubles ostéoarticulaires concernent effectivement de plus en plus de nos chiens et de nos chats. Un constat lié à la logique de l’accroissement de leur espérance de vie faisant apparaître des pathologies de dégénérescence liées à l’âge.

Ça existe, c’est réel et c’est efficace ! Nos chiens et chats ne sont pas exemptés de douleurs articulaires, que du contraire. Dans Le 6-8, Bénédicte Flament revient sur ces traitements spécifiques destinés à soulager nos animaux.

Ceux-ci sont d’ailleurs plus facilement identifiables chez le chien plutôt que le chat qui est un animal plus indépendant, qui demande parfois moins d’attention.

© Getty Images/Westend61

La médecine vétérinaire dispose de solutions médicamenteuses entre autres via des anti-inflammatoires, couplés à des anti-douleurs : "Sur le long terme, c’est plus difficile à gérer au quotidien, car nous n’avons pas cette juste mesure du niveau de douleur qu’ils peuvent avoir", précise la chroniqueuse.

Dès lors, la rééducation fonctionnelle, comprenant notamment la physiothérapie et la kinésithérapie, a fait son apparition dans la pratique vétérinaire conventionnelle.

La kinésithérapie est la thérapie par le mouvement, et peut être soit passive (mobilisation articulaire, stimulation de réflexes nerveux, massages), soit active par la réalisation d’exercices spécifiques (marche, passage d’obstacle, nage, travail de l’équilibre et de l’appui au sol). La physiothérapie est quant à elle basée sur l’ensemble de traitements curatifs ou préventifs, reposant sur l’action d’agents physiques naturels (l’eau, la chaleur, le froid, la lumière) ou artificiels (les courants électriques, les ondes vibratoires, les ondes électromagnétiques).

Mais ce n’est pas tout puisque cette pratique recouvre un large domaine d’intervention (programme nutritionnel adapté avec activité physique raisonnée, atteinte locomotrice neurologique ou orthopédique, etc.)

Bon nombre d’exercices passifs et actifs peuvent donc entrer dans le plan d’entraînement et de préparation physique des chiens de sport et de travail. Malgré tout, ces soins nécessitent des connaissances particulières médicales et ne doivent être réalisés que par un vétérinaire, formé dans le domaine, sous peine d’aggraver les lésions déjà présentes par l’utilisation inappropriée de certaines techniques.

La vétérinaire vous conseille dès lors de vous rendre sur le site www.ordre-veterinaires.be recensant les spécialistes en la matière.