Votre chien est-il socialisé ?

On parle de socialisation pour les jeunes chiots. En effet, cette période se fait principalement entre la 6e et la 12e semaine d’un chien. C’est durant cette période que l’éleveur a le rôle très important de le confronter à des personnes d’âges, de sexe, de tailles et de couleurs différentes ; à des chiens de différentes races ou tailles et à des situations de vie quotidienne comme les klaxons de voiture,…



Toutefois, à l’âge adulte, cette éducation pour certains chiens peut encore continuer, on parle dans ce cas-ci de sociabilisation.