Votre chien aboie trop ? Les causes et les solutions...

La chronique du 6-8 consacrée à vos compagnons à quatre pattes, c'est avec Bénédicte Flament. Notre vétérinaire vous explique les causes et les solutions des aboiements intempestifs de votre chien.

L'aboiement fait partie de manière totalement intégrante des comportements normaux et instinctifs du chien. Il s'agit à l'origine de la vocalise utilisée par l'"ancêtre" du chien : le loup. Que ce soit chez le chien ou chez le loup, l'aboiement fait partie du panel de communication de l'espèce canine au même titre que les postures, l'utilisation du port des oreilles, de la tête et de la queue. C'est un moyen pour le chien (et pour le loup) de faire passer un message.

Lorsque le chien vivait encore en meute avant sa domestication, il aboyait pour prévenir la présence d'un prédateur, pour prévenir qu'une proie était prête à être dégustée, etc.

Ce qui diffère aujourd'hui, c'est que chez le chien, l'aboiement va être beaucoup plus intense et de longue durée alors que chez le loup, il est plus bref.